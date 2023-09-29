«Молдаване должны защитить свою веру и ценности от навязываемой им западной модели» – Николай Паскару

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В Молдове навязывается американская политическая модель, в которой условным «республиканцам», отстаивающим веру в Бога и традиционные ценности, противостоят «демократы», которые навязывают постмодернизм, поддерживают ЛГБТ, трансгендеров и прочие меньшинства.

Об этом в эфире гагаузского телеканала GRT заявил экс-депутат парламента РМ, лидер патриотического движения “Voievod” Николай Паскару, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такая модель, по его мнению, подходит не везде, и точно не подходит в Молдове, где большинство населения – верующие православные христиане, которые не примут модель толерантности к ЛГБТ и право менять свой пол.

«Для нашего народа как для живого сообщества, воспитанного культурой и традицией, всё это чуждо», – подчернул Паскару.

Он обратил внимание, что демократы, или «правые», как их называют в Молдове, пытаются эти новшества привнести в политическую жизнь:

«Они добиваются больших прав ЛГБТ, в том числе на заключение брачных «союзов». Они пытаются внедрить пропаганду ЛГБТ и в школах. Они начинают по примеру Украины здесь, в Молдове, ущемлять права Церкви, и уже есть конкретные скандалы», – отметил общественный деятель.

По его словам, в Молдове они пока действуют ещё не так агрессивно, как в Европе.

«Но стратегия у них одна – они хотят создать постмодернистское государство, где не было бы никаких различий между мужчиной и женщиной, ввести множество различных гендеров, упразднить нашу традицию. Им противна наша православная вера. Мы должны защитить нашу веру и наши ценности», – подытожил Николай Паскару.