Молдаване гадают, почему их премьер-министр проникся сочувствием к россиянам
Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Павел Филип удивил местных наблюдателей тем, что выразил соболезнования гражданам России по поводу авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.
«Шокирован трагической авиакатастрофой в Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. Скорбим вместе с семьями погибших, пострадавших, и всем народом России», – написал Филип у себя в Twitter.
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Телеграм-канал «Молдавский вагон (65/66)» напоминает, что ранее представители правящей Демократической партии Молдовы не считали нужным приносить соболезнования россиянам. Напротив, от правительства демократов исходили инициативы по высылке российских дипломатов и запрету на въезд российским политологам и журналистам.
«Это не первая катастрофа в России за последние годы. Да и не только в России. Однако, до сих пор соболезнования высказывал лишь Игорь Додон, а проевропейское правительство предпочитало отмалчиваться», – пишет «Молдавский вагон».
Изменения позиции демократов могут быть связаны с тем, что эта партия выборы практически проиграла. У нее сопоставимый результат с победителями — социалистами и прозападным националистическим блоком ACUM, однако и те, и другие наотрез отказались входить в коалицию с бывшей партией власти.
Демократическую партию возглавляет олигарх, «хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк. До сих пор позиции Плахотнюка казались непоколебимыми из-за поддержки США. Однако на деле, видимо, эта поддержка не такая уж и сильная.
Зато в Москве, поддерживающей президента-социалиста Игоря Додона, политики стали позволять себе резкие и однозначные высказывания по ситуации в Молдове. Совсем недавно председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил в эфире телеканала «Россия-1», что Плахотнюк должен уйти, поскольку «ничего хорошего Молдове не принесет».
Неожиданное проявление сочувствия к россиянам со стороны вице-председателя Демократической партии может быть связано со слухами о том, что на внеочередные выборы, к которым неумолимо катится Молдова, демократы пойдут без одиозного Плахотнюка, чтобы не раздражать Россию. Список возглавит Филип, который таким способом будто бы пытается представить себя как не враждебного России политика.
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