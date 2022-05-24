Молдаване митингуют и дерутся за Додона – Санду пророчат конец

Оппозиция Молдовы провела сегодня митинг протеста против задержания своего лидера – бывшего президента Игоря Додона, который обвинен в коррупции и государственной измене.

Участники скандировали: «Позор Санду», «Руки прочь от оппозиции», «Нет беззаконию!», «За честную юстицию!», «Нет политическим заключенным!».

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«Если мы не будем держаться друг за друга сегодня, если мы не расскажем коллеге или соседу, что нужно выйти и защитить себя и свою семью, завтра будет так же, как и с Додоном. Кое-кто принял решение закрыть ему рот. Сегодня они выполняют методичку МВФ: это обрезать, забрать, украсть, увеличить цены на газ, транспорт, продукты питания, медикаменты, чтобы сгноить нас. Сегодня на самом деле арестовывают не Додона, а каждого из нас», – сказал депутат парламента Владимир Односталко.

Протестующие постояли перед парламентом, затем переместились к президентуре. Они пообещали назавтра собраться вновь.

Тем временем обыск в доме Додона продолжался. Он длился 11 часов. Затем бывшего президента вывели под конвоем. Молдавские власти решили унизить оппонента и поместили его не в следственный изолятор полиции Кишинева, а в Центр борьбы с коррупцией, где условия намного лучше.

Перед домом собрались как сторонники, так и противники Додона. Это привело к драке между мунсоветником Динарием Кожокару и лидером партии «Демократия дома» Василием Костюком. Их растащила полиция.

Между тем, молдавская власть обозначила, что арестом Додона репрессии против оппозиции не ограничатся. Сегодня парламентская юридическая комиссия одобрила запрос генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутатов от партии «Шор» Марины Таубер и Илана Шора. По последним опросам, эта партия в случае вероятного союза с социалистами и коммунистами побеждает президентскую PAS.

Эксперты пророчат Молдове очередной политический кризис.

«Сегодня ПАС собственными руками сделала из Додона лидера грядущих протестов, которые их похоронят. То, что против него ничего нет – это и ежу понятно. А вот народ вокруг себя сплотить из-за этих гонений – он сможет. ПАС официально пригласил народ на собственные похороны. Вот и славно, обещаем, скучать не будем», – написал в своем ТГ-канале муниципальный советник Вячеслав Жуков.

«Все условия для системного кризиса в стране созрели. Арест непопулярной и запутавшейся в собственном курсе властью лидера оппозиции – необходимый импульс для того, чтобы этот кризис прорвался на улицы», – считает российский политолог Александр Носович.

Прокомментировали задержание Додона и в Кремле.

«Мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений с РФ, то есть, с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.