Молдаване рискуют стать пушечным мясом для НАТО – экс-башкан Гагаузии

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Экс-башкан Гагаузской автономии, вероятный кандидат в президенты Молдовы Ирина Влах публично обратилась с рядом вопросов к министру иностранных дел и евроинтеграции Михаю Попшою по поводу новой трёхлетней программы сотрудничества с НАТО, которая готовится к подписанию в следующем году.

Влах возмущена, что программа сотрудничества с альянсом готовится кулуарно, что вызывает беспокойство – особенно на фоне событий в соседней Украине. Экс-башкан требует пояснить от главы МИДа:

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– Почему МИДЕИ ничего не сообщает о новом партнерстве с НАТО? – Какие конкретно положения обсуждаются с учетом текущего контекста безопасности в регионе и как в проекте нового документа раскрывается ситуация на Украине? – Будет ли проект нового партнерства между Республикой Молдова и НАТО выноситься на публичное обсуждение? – В какой степени МИДЕИ учитывает при переговорах об этом партнёрстве конституционный принцип нейтралитета? – В какой степени на проводимые консультации с НАТО влияют политические заявления премьер-министра Дорина Речана, сделанные им в октябре 2023 года в Брюсселе во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом? – Каковы риски, что Республика Молдова после подписания нового партнерства будет вовлечена в военные действия по линии НАТО? – Осознаёт ли МИДЕИ и правящая партия «Действие и солидарность» последствия, которые могут возникнуть из-за тайных переговоров по документу, с которым большинство граждан Республики Молдова могут не согласиться?

По словам Ирины Влах, она ждёт на эти вопросы в любой удобной форме – письменной или публичной, и для неё «важна не форма, а сами ответы».