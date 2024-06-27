Молдаване рискуют стать пушечным мясом для НАТО – экс-башкан Гагаузии

Алексей Логофет.  
27.06.2024 14:57
  (Мск) , Кишинёв
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Гагаузия, Дзен, Молдова, НАТО, Политика


Экс-башкан Гагаузской автономии, вероятный кандидат в президенты Молдовы Ирина Влах публично обратилась с рядом вопросов к министру иностранных дел и евроинтеграции Михаю Попшою по поводу новой трёхлетней программы сотрудничества с НАТО, которая готовится к подписанию в следующем году.

Влах возмущена, что программа сотрудничества с альянсом готовится кулуарно, что вызывает беспокойство – особенно на фоне событий в соседней Украине. Экс-башкан требует пояснить от главы МИДа:

Экс-башкан Гагаузской автономии, вероятный кандидат в президенты Молдовы Ирина Влах публично обратилась с рядом...

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Почему МИДЕИ ничего не сообщает о новом партнерстве с НАТО?

– Какие конкретно положения обсуждаются с учетом текущего контекста безопасности в регионе и как в проекте нового документа раскрывается ситуация на Украине?

– Будет ли проект нового партнерства между Республикой Молдова и НАТО выноситься на публичное обсуждение?

В какой степени МИДЕИ учитывает при переговорах об этом партнёрстве конституционный принцип нейтралитета?

В какой степени на проводимые консультации с НАТО влияют политические заявления премьер-министра Дорина Речана, сделанные им в октябре 2023 года в Брюсселе во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом?

– Каковы риски, что Республика Молдова после подписания нового партнерства будет вовлечена в военные действия по линии НАТО?

– Осознаёт ли МИДЕИ и правящая партия «Действие и солидарность» последствия, которые могут возникнуть из-за тайных переговоров по документу, с которым большинство граждан Республики Молдова могут не согласиться?

По словам Ирины Влах, она ждёт на эти вопросы в любой удобной форме – письменной или публичной, и для неё «важна не форма, а сами ответы».

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