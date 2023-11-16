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«История успеха» Молдовы на пути к евроинтеграции закончится так же, как и 10 лет назад – грандиозным провалом.

Об этом в эфире программы «Тема» на закрытом молдавскими властями и доступном только в интернете канале ITV Moldova сказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, публицист и телеведущий Константин Старыш.

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Ведущая привела аргумент властей и сторонников евроинтеграции:

«Они говорят: посмотрите, отношение европейских структур к Республике Молдова меняется в лучшую сторону, Молдова в июне принимала каких гостей! (Речь идёт о саммите Европейского политического сообщества при участии глав европейских стран – прим.) Мы стали кандидатами в Евросоюз! По идее, как «История успеха-2». Посмотрите, как Урсула (Фон дер Ляйен) ездит чуть ли не раз в месяц!».

Здесь стоит заметить, что «Историей успеха» называли Молдову во время пребывания там у власти «Альянса за европейскую интеграцию» в 2009 – 2012 годах. Молдова, по версии еврочиновников, выполняла «домашние задания» успешнее, чем Украина, где у власти был президент Янукович и правительство Азарова.

Все это завершилось скандалами с кражей миллиарда евро из банковской системы страны, убийством человека на охоте в заповеднике при участии высокопоставленных лиц, позорной отставкой премьер-министра Влада Филата по обвинению в коррупции и запретом ему когда-либо занимать пост главы правительства, и массовыми протестами против олигархического режима Влада Плахотнюка.

В результате уровень поддержки идеи евроинтеграции рухнул, и уже на президентских выборах 2016 года победу одержал Игорь Додон на лозунгах сближения с Россией и выступления в Евразийский экономический союз.

По словам Старыша, при нынешнем большинстве в Европарламенте и этом составе Еврокомиссии сложно было бы ожидать чего-то другого.

«Этот состав ведёт себя по принципу «сукин сын, но наш сукин сын». Но тут что делать? Я напомню, чем закончилась «История успеха-1». Я думаю, «История успеха-2» закончится тем же самым – каким-нибудь грандиозным шухером и провалом. Но хуже всего, повторюсь, Европа, европейский курс, европейская интеграция начинают восприниматься молдаванами как нечто совершенно ужасное: когда закручивают гайки, лишают свобод, и при этом ещё и есть не дают, последний кусок хлеба отнимают!», – констатирует депутат парламента.