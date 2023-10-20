«Молдаване не будут отправлять своих детей умирать за НАТО» – молдавский журналист

Алексей Логофет .  
20.10.2023 19:59
  (Мск) , Кишинев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал


«Мы, молдаване, не для того растили своих детей, чтобы посылать их на войну в качестве пушечного мяса НАТО».

Об этом в программе “Post factum” на канале “ITV Moldova” заявил ветеран молдавской журналистики Валерий Реницэ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, молдаване, не для того растили своих детей, чтобы посылать их на войну в...

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Он выступил с критикой модернизации молдавской армии при участии генералов НАТО:

«Нам просто голову морочат. Целому народу просто голову морочат. Есть директива откуда-то, что нужно войти в НАТО, нужно противопоставить себя каким-то странам, которые не нравятся НАТО. Нам, якобы, нужно быть под этим крылом. Для этого надо вооружаться и модернизировать армию».

По словам журналиста, ни один молдаванин не хочет отправлять своих детей умирать за интересы НАТО:

«Я несколько раз говорил в разных студиях, что я своих парней не собираюсь посылать на войну. Не для того в нашей семье они росли, чтобы стать пушечным мясом НАТО. Повторяю и буду это повторять. Я думаю, за мной каждый молдаванин может это повторить», – заявил Валерий Реницэ.

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