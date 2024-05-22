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Большинство граждан Молдовы считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась при правлении партии Майи Санду «Действие и солидарность» – порядка 50%. Явное меньшинство – 23% – считают, что экономическая ситуация улучшилась, ещё 22% полагают, что положение в экономике осталось на прежнем уровне.

Таковы данные опроса общественного мнения, презентованного центром IMAS во главе с румынским специалистом Дору Петруци, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порядка 70% молдавских граждан видят, что при нынешнем правительстве увеличилась миграция из населения страны, 50% считают, что в Молдове при режиме Санду выросла нищета, а 43% видят рост коррупции, несмотря на то, что борьба с этим явлением была главным предвыборным лозунгом действующего президента и её партии.

При этом 62% граждан Молдовы не одобряют закон, дающий право молдавским мигрантам в определённых странах (США, Канада, Норвегия, Швеция и Финляндия) голосовать по почте, считая его дискриминационным в отношении граждан, проживающих в других странах.

Большинство жителей страны – 50% – не одобряют действий правительства Молдовы в отношении Гагаузии, и лишь 23% положительно воспринимают эти действия.

71,7% жителей Молдовы причисляют себя к молдаванам, 11% – к румынам, остальные к другим этническим группам. При этом 44% граждан страны заявили, что говорят дома на молдавском языке, 30% – на румынском и 21% – на русском.

Это противоречит пропаганде президента Майи Санду и ряда зарубежных деятелей, таких как премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, заявляющих, что большинство населения Молдовы – румыны, говорящие на румынском языке.

Опросы, проводимые центром IMAS под руководством Дору Петруци, являются наименее ангажированными. Однако эти опросы не учитывают настроения молдавской диаспоры в странах ЕС, настроенной исключительно прозападно. Удельный вес диаспоры составляет порядка 13-14% избирателей страны.