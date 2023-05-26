Молдаване отстояли День Победы от покушения фашистского режима Санду

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Молдавский парламент не решился отменить в стране празднование Дня Победы, как собирался. Законопроект о том, что 8 мая станет днем скорби и поминовения, а 9 мая – днем Европы, был одобрен профильной комиссией накануне. Это вызвало шквал возмущения в стране.

В четверг под парламентом стоял пикет, а на утро пятницы (к началу заседания) коммунисты и социалисты позвали сторонников на митинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он получился не очень многочисленным. Депутат Инга Сибова считает, что количество собравшихся не отражает реальное общественное мнение в Молдове, поскольку недавнее празднование Дня Победы вышло поистине всенародным.

«Митинг 21 мая (за евроинтеграцию, созванный президентом Майей Санду – ред.) и выеденного яйца не стоил по сравнению с нашим шествием 9 мая. Они хотят вычеркнуть народную память. Им не нужна славная история молдаван, им нужно уничтожить нас как народ, как национальность, как государство», – сказала Сибова.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон обратил внимание на то, что пришли представители почти всех оппозиционных партий.

«Может, нам уже хватит бодаться? Победа должна быть одна на всех. Если мы не объединимся, они пройдут катком по каждому из нас. Призываю всех объединиться и отстоять знамя Победы и День Победы. Эта акция протеста должна стать началом. Протесты должны идти по нарастающей, пока мы не уберём эту власть», – сказал Додон.

Действительно, за День Победы высказались даже те депутаты, которые недавно вышли из фракции коммунистов и социалистов и были прокляты за это.

«Европа – это, это в первую очередь, защита свобод и прав человека. И каждый гражданин Республики Молдова должен иметь свободу помнить и поминать своих родных, своих предков, так, как он считает нужным», – написал один из перебежчиков Гайк Вартанян в своем тг-канале.

Несистемная оппозиционная партия «Гражданский конгресс» также выступила с заявлением, в котором заявила, что отмена Дня Победы преследует цель реабилитировать румынских союзников Гитлера.

«Праздник Великой Победы – единственный, по которому нет и не было никаких существенных разногласий в молдавском обществе. Он объединяет всех граждан, независимо от национальности, возраста, политических убеждений. Нынешнюю власть бесит эта благородная традиция. У представителей нынешней власти иные «коллективные воспоминания», иные герои, иное представление о нормальности. Вне зависимости от того, кого именно будут почитать 8 мая сторонники Майи Санду, сторонники молдавской независимости 9 мая будут отмечать праздник Победы над нацизмом», – говорится в заявлении.

То, что по Второй мировой войне симпатии молдавской власти на стороне Румынии, а не СССР – давно известно.

Недавно в селе Цыганка Кантемирского района почетный караул национальной армии, представители минобороны почтили память «румынских героев», в то время как на перезахоронение советских солдат военные придти отказались.

Постояв перед парламентом, протестующие направились к посольству Франции в Молдове. Видимо, не веря, что власть послушает народ, они решили заручиться поддержкой представителей Запада в лице страны, тоже считающейся победителем нацизма.