Молдаване показали, что постсоветское пространство очищается от морока – Матвейчев

Анатолий Лапин.  
21.10.2024 13:18
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, СНГ


Молдаване увидели, что Россия процветает, тогда как Европа чахнет, что отразилось на итогах так называемого еврореферендума.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Молдаване увидели, что Россия процветает, тогда как Европа чахнет, что отразилось на итогах так...

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«Освобождается от морока все постсоветское пространство. Мы видим, что Грузия не хочет больше с Америкой ничего общего иметь. Вот мы видим, что в той же Армении, например, 50 на 50 поддержка Пашиняна и России, и очень много людей, которые выступают за то, чтобы этого армянского Саакашвили выкинуть. Но вот теперь мы видим и с Санду историю. Молдаване, которые преимущественно работают в Европе, видят, что Европа чахнет, умирает. Поэтому многие, кто бывает в России, видят, насколько Россия развивается и процветает по сравнению с той же Европой. Молдаване видят еще, как румыны к ним относятся – как людям второго сорта, это тоже их не очень вдохновляет. Видят, что страна Молдавия, кстати, одна из самых нищих стран Европы, вот ее опередила сейчас Украина из-за своей политики. В общем, идти по пути Украины молдаване точно не хотят», – считает политик.

Резкий рост количества сторонников евроинтеграции, который произошел сегодня утром в отчетах ЦИК он связывает с подтасовкой, которая не раскрывает реального отношения молдаван.

«Никакого раскола страны нет. 20-30%, которые в итоге оказались за ЕС, – это фальсификации, которыми пытаются компенсировать глас народа», – резюмировал депутат.

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