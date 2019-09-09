09.09.2019, Киев, Елена Острякова
 
Донбасс, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Украина, Экономика
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Молдаване советуют Украине вместо блокады Донбасса сделать его экономику зависимой от ЕС

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску посетил сегодня Киев и провел переговоры со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналистка принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» поинтересовалась у молдавского министра, являются ли эффективными «гуманитарные шаги навстречу населению Приднестровья» и приблизили ли они разрешение конфликта.

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«Для разрешения конфликта нужно много времени. Параллельно с политическим решением проблемы, Молдова всегда ищет практические решения. Мы пытаемся приблизить граждан Приднестровья, которые на самом деле граждане Молдовы», – сказал Попеску.

По его словам, многие граждане Приднестровья имеют молдавские паспорта и могут поэтому ездить в Евросоюз. Кроме того, приднестровские предприятия зарегистрированы в Молдове и поэтому могут пользоваться возможностями зоны свободной торговли с ЕС.

«То есть экономика Приднестровья полностью зависит от Евросоюза. Это важная часть решения проблемы», – сказал Попеску.

Украинский министр сказал, что опыт разрешения приднестровского конфликта может быть полезным для Украины.

«Советы молдавских друзей в этом контексте могут быть интересны для нас», – сказал глава МИД Украины Пристайко.

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