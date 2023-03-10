Молдаване так ненавидят Санду, что всё больше любят Россию

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Более половины жителей Молдовы (55,9%) против вступления страны в НАТО. За вступление только 29,6%.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией CBS-Research по заказу прозападного сообщества WatchDog.MD, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, 52,3% молдаван считают, что русские и украинцы – это один народ, 51,6% – что Россия на самом деле борется на Украине с НАТО, 44,7% – не верят в то, что Россия готовит дестабилизацию в Молдове, 47,7% – не считают, что Россия угрожает безопасности Молдовы.

67,2% респондентов полагают, что президент Молдовы Майя Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу.

Доля молдаван, которые считают, что российское вторжение ничем не мотивировано, снижается. Уже 26% граждан Молдовы уверены, что Россия защищает Донбасс от украинских атак (в январе было 22.5%). Возросло и количество тех, кто считает, что Украину освобождают от нацизма – с 12% до 13.3%. Всё меньше граждан винят и лично президента РФ Владимира Путина – за год этот показатель упал с 34.2% до 21%. А вот США и НАТО винят всё больше.

Молдавский политолог Александр Кориненко фиксирует, что репрессивная политика молдавских властей в отношении русскоязычных СМИ, которые массово были закрыты, провалилась.

«Возмутительно. А ведь закрывать, почти, больше нечего. Ну можно поискать на здании российского посольства зомбовышку, которая мутит умы молдован (в качестве последнего аргумента). Господа, любое действие – рождает противодействие. Если вы сильно давите на пружину, то она пытается выпрямиться. Люди ищут альтернативные источники информации. Лица власти каждый день по телевизору – уже тоже перебор. Если запихивать в человека (еду, напитки, ваши обещания и аналитику) в неограниченных количествах, то человека начинает просто тошнить. Расслабьтесь, у нас не столько любят Путина, сколь не любят вас и кто за вами», – написал Кориненко в своем ТГ-канале.