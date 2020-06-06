Молдаване требуют снести «памятник жертвам советской оккупации»

06.06.2020, Москва, Елена Острякова

Петиция с требованием снести «памятник жертвам советской оккупации», установленный на месте памятника Ленину в центре Кишинева, опубликована в молдавской группе «Случайный корреспондент» в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Памятник» получил в Кишиневе неофициальное название «камень Гимпу» по имени русофоба и антисоветчика Михая Гимпу, который в 2009-2010 годах исполнял обязанности молдавского президента. За это время он успел учредить новую траурную дату 28 июня – День советской оккупации. В этот день и установили камень.

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Как указывают авторы петиции, уже 12 июля 2010 года конституционный суд Молдовы отменил указ Гимпу о новом празднике, однако «памятник» остался стоять.

«С момента принятия решения Конституционного суда, то есть, уже 10 лет «камень Гимпу» находится на центральной площади Кишинева незаконно», – говорится в петиции.

Стоит отметить, что в 2018 году журналистка Елена Левицкая-Пахомова выяснила, что монолит для «камня Гимпу» был похищен с мемориального комплекса рядом с Аркой победы. Комплекс состоял из 8 стел, на которых были отображены наиболее значимые вехи в истории Молдавской ССР.

«Из горизонтальных стелы превратились в вертикальные, с них сняты надписи. Но отверстия от крепления плит с надписями остались. Даже до основания разрушить не способны. Все бы отобрать и присвоить себе», – написала тогда Пахомова.

Другой журналист Николай Костыркин считает, что «камень Гимпу» нужно снести в тот же день, когда он был установлен – 28 июня – и отметить 80-летие вхождения Бессарабии в состав Советского Союза.

«Нам, нормальным людям этой страны, очень хотелось бы, чтобы местные власти постарались и убрали этот памятник глупости и отжившему своё либеральному кордебалету обратно в запасники горисполкома. Простите, примэрии. Откуда этот камень и выудили в 2010 году, чтобы надругаться над нашей общей памятью», – написал Костыркин в издании «Блокнот Молдова».

Бессарабия находилась в составе Румынии в течение 22 лет с 27 марта (9 апреля) 1918 года, когда, воспользовавшись ослаблением России в гражданской войне, в край вошли румынские войска и овладели им, сломив сопротивление. 28 июня 1940 года, после ультимативных нот Советского правительства в адрес ставшей союзницей Гитлера Румынии, Бессарабия была передана Советскому Союзу.