Молдаване устроили флешмоб против режима Санду

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Необычный флешмоб прошел в Кишиневе. Несколько десятков людей демонстративно читали книги прямо на улице, несмотря на дождь.

Таким образом жители молдавской столицы протестовали против намерения своих прозападных властей передать Румынской Православной Церкви здание Национальной библиотеки Молдовы.

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Ранее стало известно, что спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и депутаты партии президента Майи Санду PAS собрались подарить митрополии Бессарабии здание, являющееся памятником архитектуры. Однако этот дом был построен Русской Православной Церковью в 1902 году для духовной семинарии.

Само учебное заведение было основано митрополитом Гавриилом Бэнулеску-Бодони в 1813 году. Здесь учился поэт Алексей Матеевич, автор стихов, ставших текстом гимна Республики Молдова.

«Не позволим отдать архитектурный памятник Кишинева другой стране. Мы отстоим библиотеку. Мы отстоим свое право на цивилизацию. Слава Богу, в Молдове нет закона о реституции, и потому здание семинарии десятилетиями служит делу просвещения, оставаясь местом средоточия уникальных библиотечных фондов и коллекций. И вот, что все это такое? – Никакого румынофильства. Никакой румынофобии. Чистый произвол, беззаконие, слабоумие и мракобесие», – написал в своем ТГ-канале лидер общественной организации Марк Ткачук, инициировавший читательский флешмоб.

Ассоциация библиотекарей Молдовы собирает подписи под петиции против передачи здания. Она уже собрала почти 400 подписей.

«В этом здании находится ядро наследия Национальной библиотеки, духовное приданое жителей Молдовы — редкие и старинные коллекции книг, а также произведений искусства и карт», – говорится в петиции.