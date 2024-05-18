Молдаване увозят сыновей за границу, чтобы они завтра не оказались на фронте

Алексей Логофет.  
18.05.2024 09:19
  (Мск) , Кишинёв
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Война, Дзен, Молдова, Общество


Родители стремятся увозить из Молдовы сыновей подросткового возраста, чтобы они завтра, не дай Бог, не оказались на войне в окопах по прихоти руководства страны.

Об этом в интервью журналистке Наталье Морарь на ее интернет-канале Morari Live рассказал бывший замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп.

Родители стремятся увозить из Молдовы сыновей подросткового возраста, чтобы они завтра, не дай Бог,...

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«Когда родители слышат, что говорит и делает министр обороны Молдовы, они понимают, что их дети находятся под угрозой. Он реально представляет угрозу, так как граждане не видят связи между тем, что он говорит, и что он делает, и тем, что хотят люди», – объяснил эксперт.

По его словам, люди в высших эшелонах власти и простой народ Молдовы живут в абсолютно разных мирах.

«У них там, «наверху», есть свои «хотелки», чтобы он [министр обороны] ездил на разные мероприятия, с умным видом говорил про вступление в НАТО, а вся остальная масса населения ни с кем воевать не хочет и своих детей на убой никуда не собирается отдавать. А так как никакого доверия властям нет, естественно, люди выбирают, как обычно, эмиграцию», – отметил Валерий Осталеп.

По его словам, в таких условиях ни о каком развитии экономики не может идти речь, если молодежь с 15 лет думает о том, куда свалить.

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