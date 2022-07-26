Молдаванин погиб при атаке украинских дронов на таможенный пост в Брянской области

26.07.2022  20:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина
Новости Украины

Прилетевший с Украины дрон сбросил взрывное устройство на таможенный пост на пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области. Пострадали четверо: таможенник, охранник и двое молдавских дальнобойщиков, один из них погиб.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прилетевший с Украины дрон сбросил взрывное устройство на таможенный пост на пункте пропуска «Троебортное»...

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«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное», расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», – написал Богомаз.

При атаке был применен американский тактический барражирующий боеприпас Switchblade (дрон-камикадзе). Погиб гражданин Молдовы Иван Сурдул, второй гражданин Молдовы Кулиш Василий находится в Севской ЦРБ, подключён к ИВЛ, состояние тяжёлое.

Таможенники ушли с пункта пропуска на склад, где они проводили досмотр машин, водители которых приезжают для того, чтобы продлить срок вывоза транспорта в связи с военной спецоперацией. Во время досмотра и было сброшено взрывное устройство.

«Ранения получили два дальнобойщика из Молдавии, охранник и таможенник. Кому-то из них ногу оторвало, кровищи там тьма. Склад расположен в 300 метрах от таможни. В Троебортном есть пункт пропуска, таможня работает на въезд и на выезд. Там же работает Александровский пост, который расположен на территории склада временного хранения. Вот они бахнули по складу», – рассказал очевидец «Брянским новостям».

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