Молдавия будет добиваться транзита военных грузов через Украину

12.09.2019, Москва, Елена Острякова

Правительство Молдавии постарается добиться транзита военных грузов в Россию через территорию Украины.

Об этом сегодня в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это настолько всем нужно, что я уверен: если встанет вопрос о транзите через Украину, мы найдем возможность сделать так, чтобы это не было проблемой», – сказал Попеску.

Проблема возникла в связи намечающимся вывозом вооружений с военных складов в Колбасне, расположенной на территории Приднестровья.

«Присутствие там складов с этими старыми боеприпасами никому не нужно. Ни жителям сел, которые расположены вблизи арсеналов, ни Молдове, ни Украине, ни России. Нужно сесть всем вместе и вместе с ОБСЕ проанализировать, что можно вывезти, а что утилизировать. И снять эту проблему», – отметил Попеску.

Российская сторона заявила о готовности вывезти вооружение со складов в Колбасне. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подготовительная работа займет чуть больше года.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ограниченной группы российских войск ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.