Молдавия: Досрочные выборы практически неизбежны

23.05.2019, Кишинёв, Алексей Логофет

В Молдавии один из самых затяжных политических кризисов за все 27 лет её независимости. На протяжении трёх месяцев три крупнейшие партии Парламента – Партия социалистов, Демократическая партия и блок АКУМ – не могут определиться с формированием правящей коалиции. Неоднократные попытки инициировать переговоры не привели к какому-либо результату.

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22 мая президент страны Игорь Додон созвал брифинг и заявил, что обратился в Конституционный суд, дабы прояснить ситуацию относительно крайнего срока, после которого парламент, не избравший своё руководство и не назначивший правительство, может быть распущен. По словам главы государства, у парламентариев для формирования руководства страны осталось две недели. «Время пошло», – сказал президент.

Однако в действительности ни одна из трёх парламентских партий не заинтересована в том, чтобы вступать с двумя другими в коалиции. Для каждой из них досрочные выборы представляются наилучшим решением нынешней ситуации.

Демократическая партия во главе с «кукловодом молдавской политики», олигархом Владом Плахотнюком обладает всей полнотой власти в стране, за исключением поста президента. У демократов во главе с Плахотнюком в руках экономика, силовые структуры, судебная система, местные органы власти, крупный бизнес, подавляющее большинство СМИ. Демпартия может проходить хоть через десять электоральных циклов – властные рычаги окажутся у этой партии. Нынешняя смешанная избирательная система, при которой половина депутатов избирается по одномандатным округам, также выгодна ДПМ, обладающей монополией на административный ресурс.

Проевропейский оппозиционный блок АКУМ перед выборами обещал не создавать коалиций «с олигархическими и антиевропейскими партиями», к которым они относят и ДПМ, и ПСРМ. «Акумовцы» упорно отказываются создать формальную правящую коалицию с Партией социалистов, хотя за это выступали широкие круги общественности. АКУМ сначала предложил ПСРМ поддержать «миноритарную коалицию», на что социалисты категорически не готовы.

Стратегия блока АКУМ – не вхождение в правящие коалиции, а подготовка к предстоящим выборам мэра Кишинёва и президента страны, на которых у представителей блока, по мнению его руководства, наилучшие шансы. А контроль над правительством, как они считают, можно перехватить и позднее.

Наконец, для Партии социалистов, неформальным лидером которой является президент Игорь Додон, любая коалиция с проевропейскими партиями подобна политической смерти: она перечеркнёт всё, за что партия боролась в течение всех последних лет. В первую очередь, с точки зрения депутатов и активистов партии, категорически неприемлема любая коалиция ДПМ: это будет означать быструю смерть в объятиях демократов. Подобную участь уже испытали на себе многие другие партии: Либерально-демократическая партия, чей лидер, экс-премьер-министр Влад Филат, отбывает тюремный срок, Европейская народная партия Юрия Лянкэ и наконец Партия коммунистов под руководством Владимира Воронина.

С резким неприятием альянса между демократами и социалистами высказались многие представители властей и СМИ России, чей голос наиболее весом для социалистов и их электората. Вслед за этим Республиканский Совет ПСРМ отказался даже обсуждать любые варианты коалиции с Демпартией.

Социалисты в течение последних месяцев вели непрерывные консультации с блоком АКУМ, но они ни к чему не привели. ПСРМ настаивает на формальной коалиции, АКУМ – только на совместном голосовании за пакет антиолигархических законов. Камнем преткновения является пост председателя парламента, за который и ПСРМ, и АКУМ держатся мёртвой хваткой. Дело в том, что должность спикера является ключевой в молдавской политике: его можно сместить со своего поста только 2/3 голосов всех депутатов Парламента.

Отношения между ПСРМ и АКУМ, и без того непростые, крайне обострились в ходе празднования 9 Мая и проведения в Кишинёве гей-парада 19 мая. После скандальных заявлений представителей АКУМ против празднования Дня Победы и символов этого праздника (Вечный огонь, Георгиевская лента), а также после участия ряда депутатов от АКУМ в гей-параде стало понятно, что коалиции между «проевропейской оппозицией» и социалистами не получится. Как для социалистов, так и для АКУМ подобный альянс грозит настолько существенными имиджевыми потерями, что лучше этой «свадьбы поневоле» избежать.

По всей видимости, Молдавию уже осенью этого года ждут досрочные парламентские выборы – вторые в этом году. Все три крупнейшие политические силы начинают к ним интенсивно готовиться. Поэтому любые заявления со стороны молдавских политических лидеров в ближайшие месяцы следует рассматривать интенсивно в контексте подготовки к новой электоральной кампании.