Молдавия хочет поглотить Приднестровье через год

18.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что ему удастся «реинтегрировать» Приднестровье в состав своей страны, если созданная его Социалистической партией с проевропейским блоком ACUM коалиция подержится хотя бы год.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Accent TV Programm, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается концептуальных стратегических вопросов — статус Приднестровья, реинтеграция страны — для этого мы должны, как минимум прожить медовый месяц с нашими партнерами по коалиции. Если мы поставим этот вопрос сейчас, он взорвет коалицию. Если мы продержимся полгода-год, сработаемся. Тогда я вам скажу, что я довольно оптимистично расцениваю возможность очень быстрого движения.

Потому что есть очень большая вероятность, что то, о чем мы договоримся здесь, получит поддержку внешних сил. Внутренний консенсус станет основой для консенсуса внешнего», – сказал Додон.

Ближайшее время, по его словам, правительство Молдавии должно заниматься в отношении Приднестровья «политикой малых дел».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее нынешний президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступал в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.

В марте президент Приднестровья Вадим Красносельский попросил Додона публично ответить на ряд вопросов, касающихся взаимоотношений республик. Он попросил президента Молдовы дать оценку конфликту между республиками в 1992 году, действиям молдавского парламента, подтолкнувшими Приднестровье в независимости, референдуму о независимости 2006 года, 97% участников которого поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Ответы на свои вопросы Красносельский назвал условием возобновления переговорного процесса. Однако Додон ответа не дал.