Молдавия хочет полностью заблокировать Приднестровье

12.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Приднестровья заявила о намерении закрыть автомобильное движение в приднестровский город Бендеры.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем заявлении молдавская сторона обвиняет Приднестровье в «злонамеренных шагах которые якобы препятствуют свободному передвижению граждан в Зоне Безопасности (250 км по контуру Днестра).

«В последнее время мы стали свидетелями противоречивых заявлений и, хуже того противоправных действий приднестровской стороны относительно функционирования незаконно созданных так называемых контрольно-пропускных пограничных пунктов. 6 июня произошло фактическое усиление «пограничных войск» в Зоне Безопасности. Был расширены полномочия КПП и увеличено их количество», – говорится в заявлении.

Как пояснил глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков, речь идет всего лишь о введении двух дополнительных полос на въезде в Приднестровье в районе Бендер.

«Мы снимаем посты, упрощаем продвижение, даем возможности проще передвигаться людям, а нам сыплются угрозы», – сказал Беляков.

Он напомнил, что ранее молдавская сторона угрожала ограничить въезд на свою территорию для должностных лиц Приднестровья.

«Ничего не изменилось в 1992 года. Просто функции миграционной службы были переданы пограничным органам. Это удобней для людей: меньше ходить по окошкам и заполнять документы, одно и то же лицо выполняет несколько функций. Молдавская сторона воспринимает это не как упрощение, а как укрепление какой-то пограничной составляющей в Зоне Безопасности», – сказал Беляков.

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев полагает, что Молдавия стремится разрушить миротворческий процесс на Днестре.

«ОКК сотрясают выпады, обвинения, скандалы со стороны Кишинева. Молдавия стремится на официальном уровне разрушить миротворческий механизм. Это в приоритетах нового правительства. Прозвучали заявления и премьер-министра, и министра иностранных дел. Таким образом Кишинев пытается «улучшить атмосферу диалога». Это не приведет к положительному результату», – заявил Игнатьев «Первому Приднестровскому» телеканалу.

Объединённая контрольная комиссия — трёхсторонняя миротворческая сила и объединённая структура военного командования из Молдовы, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Республикой Молдова и Украиной. Спорная территория между ними контролируется Приднестровской Молдавской Республикой (Приднестровье, ПМР).