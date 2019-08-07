Молдавия: кричать «Волки!» преждевременно

07.08.2019, Тирасполь, Владимир Букарский

В Тирасполе состоялся традиционный круглый стол под эгидой приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР), посвящённый годовщине начала миротворческой операции 1992 года на Днестре.

В этом году тема круглого стола была обозначена как «Российское миротворчество на Днестре и новая политическая реальность в Молдавии».

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Мнение участников круглого стола представляет интерес, поскольку ИСПИРР под руководством Игоря Шорникова (в прошлом замминистра иностранных дел Приднестровья) – один из немногих действительно независимых, не ангажированных институтов, представители которого могут себе позволить выражать своё мнение без оглядки на кого-либо.

Организаторы мероприятия, руководитель ИСПИРР Игорь Шорников и его заместитель Андрей Моспанов, комментируя сложную тему внутренней политики Молдавии и отношений между двумя берегами Днестра, были предельно корректны и ответственны в своих высказываниях.

Андрей Моспанов в своём выступлении дал абсолютно верную оценку намерениям новой коалиции в отношении миротворческой операции в отличие от предыдущего режима в Кишинёве: «На политическом уровне ни у социалистов, ни у блока «АКУМ» сегодня не видно стремления проводить какую-то целенаправленную информационную и политико-дипломатическую кампанию против российских миротворцев, как это было во времена Владимира Плахотнюка в 2017-2018 годах».

Действительно, акценты в миротворческой операции смещаются в сторону потепления, по крайней мере – на символическом уровне, что уже очень много, учитывая то, что совсем недавно Кишинёв проталкивал идею смены формата миротворческой операции.

Можно согласиться и с прозвучавшими мнениями гостя из Москвы, руководителя московского Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова. Действительно, будущее миротворческой операции на Днестре во многом зависит от воли живущих в данном регионе людей и от руководства Российской Федерации – главного гаранта мира на Днестре.

В то же время, согласиться с другими участниками обсуждения не представляется возможным при всём моём искреннем желании. В частности, все участники обсуждения решили, что сегодня у правых сил в Молдове преимущество (а до 14 июня 2019 года его не было?).

Профессор Николай Бабилунга выразил мнение, что «по-настоящему пророссийских сил в Молдавии нет», а молдавский Президент Игорь Додон может при определенных обстоятельствах повторить судьбу бывшего президента Украины Януковича.

Доцент кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Наталья Харитонова выразила мнение, что Игоря Додона обязательно будут провоцировать на совершение ошибок, и он непременно эти ошибки будет совершать, чем не замедлит воспользоваться прозападная часть правящей коалиции.

Депутат Верховного Совета Приднестровья Андрей Сафонов выразил мнение, что «к власти в Кишинёве пришли полностью подконтрольные Западу силы», а Партия социалистов играет роль «политической вывески». Согласно алармистским опасениям эксперта, ситуация после смены власти в Молдавии стала опаснее и для России, и для Приднестровья, поскольку «Запад потребует от блока АКУМ конкретных политических шагов».

Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, проведя аналогию между приходом к власти в Молдавии антиолигархической коалиции и победой Владимира Зеленского на Украине, назвал политиков, выдвигающихся в первые ряды в этих странах «людьми-ширмами», которые скрывают реальные процессы в странах, попадающих под контроль США и ЕС. При этом уважаемый эксперт не уточнил, кто именно из представителей нынешней молдавской власти, по его мнению, выступает в роли «ширмы». В конце своего выступления Пантелеев посетовал на недостаток политической смелости у руководства России.

Начнём с того, что в Молдавии и не должно быть ни пророссийских, ни прозападных сил. Во главе этой страны должны стоять промолдавские силы, которые осознают, что единственный путь для Молдовы сохраниться как государство – это полноценная дружба и стратегическое партнёрство с Россией.

Непонятно, на чём ряд экспертов, в том числе Наталья Харитонова, основывают свои прогнозы относительно непременных ошибок Президента Молдавии. Как раз наоборот, все, кто следит за деятельностью Игоря Додона и его шагах, говорят о крайней осторожности этого государственного деятеля, о тщательном взвешивании каждого своего шага и заявления. Объективно Додон на протяжении последних лет показал себя как непревзойдённый мастер шахматных гамбитов в политике. В результате он остаётся главой Молдавского государства, в то время как многие из тех, кто предсказывал ему скорую политическую смерть, сами канули в небытие.

Те, кто, подобно Андрею Сафонову, высказывают апокалиптические опасения по поводу якобы подконтрольности новой коалиции Западу, демонстрируют короткую историческую память.

Они забывают, какой была политика официального Кишинёва совсем недавно: воинствующая антироссийская риторика на внутренней и внешней арене, высылки российских дипломатов из Молдавии, регулярные депортации российских журналистов и политологов из Кишинёвского аэропорта, попытки интернационализации приднестровского конфликта, проталкивание антироссийских резолюций в Генеральной ассамблее ООН и многое другое.

Впрочем, это не помешало тому же Андрею Сафонову высказаться за награждение бывшего премьер-министра Молдавии Павла Филипа, непосредственно проводившего этот курс, высшей государственной наградой Приднестровья.

Всего этого сегодня нет. Сегодня впервые с 2014 года вся Молдова в лице всех её органов власти пусть и не стала другом России, но перестала быть враждебным государством в отношении России. Российские журналисты, писатели и политологи вновь получили возможность приезжать в Молдову, не боясь быть обвинёнными в «кремлёвской пропаганде» и депортированными из Кишинёва. Депутаты Парламента, как от ПСРМ, так и от блока АКУМ, впервые за долгие годы совершают визиты в Государственную Думу России.

В течение 10 лет, с 2009 до 2019 годы, министрами обороны Молдавии становились исключительно сторонники вступления в НАТО, убеждённые противники России. Новый министр обороны Павел Войку совершил визит в Москву и провёл тёплую встречу со своими российским коллегой Сергеем Шойгу, заявив, что Молдавия больше не будет «дружить с кем-то против кого-то» и переходит к взвешенной внешней и оборонной политике.

Ещё совсем недавно никто не мог себе представить, что молдавская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, игнорируя истерики своих украинских коллег, проголосует большинством голосов за возвращение российской делегации к полноценному участию в работе ПАСЕ.

Главный итог создания нынешней коалиции – в том, что те силы в Молдавии, которые именуют себя «проевропейскими», сегодня разобщены и деморализованы. У этих сил больше нет монополии на внешнюю и внутреннюю политику официального Кишинёва.

Да, коалиция между ПСРМ и АКУМ далеко не идеальная. Следует признать, что в блоке АКУМ есть разные силы, в том числе люди, откровенно заточенные на русофобию: Юрий Реницэ, Оставиан Цыку, Лилиан Карп, ряд других депутатов. Они не играют большой роли в этом политформировании, но всеми силами продолжают делать свою чёрную работу, провоцируя недоверие среди участников правящего альянса.

Да, нас не могут устраивать заявления Санду и Попеску о «безальтернативности евроинтеграции», их призывы в адрес Додона признать Крым «оккупированной украинской территорией». Но одно дело риторика, а совсем другое – реальные шаги новой власти во внутренней и внешней политике, в том числе и на российском направлении.

Можно легко представить себе, к каким последствиям приведёт разрушение этой хрупкой коалиции. Посольство США подсуетится, объявит Молдову «жертвой гибридной агрессии Кремля» и склеит новый альянс АКУМ с «очищенной» Демократической партией, направленный против «агентов Москвы – Додона и социалистов». Такие попытки уже имеют место, но вовремя пресекаются руководством нынешней коалиции.

Упрёки со стороны Сергея Пантелеева в адрес руководства России в «мягкотелости» можно было высказывать ещё несколько лет назад, когда Москва отдавала Ливию на растерзание западным «партнёрам». Но сегодня, когда российское руководство демонстрирует поразительную твёрдость и последовательность на международной арене, такие претензии абсолютно безосновательны.

Россия в лице Президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и спецпредставителя на молдавском направлении Дмитрия Козака даёт чёткие сигналы о поддержке нынешней власти в Молдавии и её шагах по очистке страны от олигархического режима.

Ситуация в Молдавии, как и во всём регионе, может стремительно измениться в любой момент, чему мы были свидетелями в других странах. Свежий пример – Грузия. Но в нынешней ситуации кричать «Волки!» преждевременно. Можно, как в известной притче, не отреагировать на появление настоящих волков.

И последнее. Ответ на своё сопоставление с Виктором Януковичем дал сам Игорь Додон, дословно процитировав слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко: «У меня нет сына-миллиардера».