Молдавия может оказаться без газа в следующем году

01.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавии придется закупать газ в следующем году у «Газпрома». Румынская газотранспортная компания «Transgaz» сможет достроить газопровод Унгены-Кишинев только в 2021 году.

Об этом сообщает издание «Блокнот. Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание ссылается на «Национальный план развития газотранспортной системы на период 2019-2028 годов», который акционеры «Transgaz» утвердят 29 июля. Бывшие молдавские власти рассчитывали, что строительство закончится в 2020 году. Это позволило бы им получать российский газ по реверсу, создав видимость диверсификации.

Румынский эксперт в энергетике Отилия Нуцу в опубликованном недавно докладе подчеркивала политическое значение строящегося газопровода и предлагала молдавским властям частично профинансировать проект, а также договориться с Украиной о поставках на случай, если не удастся договориться с «Газпромом».

Считающийся пророссийским президент Молдавии Игорь Додон, напротив, настаивает на необходимости вести переговоры с «Газпромом» «в срочном порядке». В одном из своих недавних интервью он выразил уверенность, что уже в следующем году российский газ через территорию Украины идти не будет.

Первый участок Яссы – Унгены был построен на средства гранта ЕС еще 27 в 2014 году, однако поставки по нему практически не осуществлялись. Румыния добывает около 10 млрд кубометров газа в год, а потребляет 11 млрд. Нехватку компенсируют закупками российского газа. В прошлом году поставки российского газа составили 11% потребления в Румынии.