22.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Молдова, Общество, Политика, Россия, Украина
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Молдавия неизбежно падёт жертвой российско-украинской газовой войны

Саботируя переговоры по транзиту российского газа, Украина спровоцирует кризис в обеспечении газом Молдавии.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто сказал, что активизировались переговоры по газовому контракту? Наоборот, никаких переговоров по новому газовому контракту не ведется.

Их саботирует Украина. Причем саботирует настолько, что уже в Молдавии выступает Додон, говорит, что складывается кризисная ситуация.

Транзит через Украину может быть закрыт уже с 1 января, а газопровод из Румынии еще не достроили. Именно потому, что не ведутся никакие переговоры по газовому контракту», – предупредил Ищенко.

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