Молдавия поднялась против Ротшильда

21.08.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон срочно созывает Высший совет безопасности в связи с объявленной сделкой по продаже компании «Авиа-инвест», которая на основании преступного решения прошлой власти завладела Международным аэропортом Кишинева.

Об об этом Додон написал сегодня в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу Министерство экономики и инфраструктуры и все государственные органы подготовить информацию, касающуюся этой сделки, посредством которой была продана компания, виновная в беззакониях в Аэропорту, включая контрабанду товаров и бегство преступников, а право на концессию на оставшиеся 43 года было переуступлено другой компании», – написал Додон.

Позавчера стало известно, что контрольный пакет (95%) компании Avia Invest, взявшей в концессию международный аэропорт Кишинева, был приобретен сегодня компанией NR Investments Ltd, эксклюзивным бенефициаром которой является Нат Ротшильд. Avia Invest связывают с предпринимателем и мужем певицы Жасмин Иланом Шором, бежавшим из страны после смены власти.

Эта сделка вызвала широкий резонанс в Молдавии. Бывший министр обороны страны Валерий Плешка даже призвал народ выйти на протест против продажи аэропорта.

«Не далее, как вчера, в наш с вами аэропорт прилетел некто, кто объявил себя новым собственником Народного добра! Сюрреализм какой-то! А что прокуроры, правительство, парламент и другие?! Воды в рот набрали! Я не знаю как Вы, но терпеть это безобразие более Нельзя! Я призываю к протесту и к нетерпению!», – написал Плешка в «Фейсбуке».

Бывший премьер-министр Ион Стурза выразил готовность позвонить Натаниэлю Ротшильду чтобы убедить его отказаться от этой сделки.

«Господа, в процессе концессии были нарушены все законы. Концессионер не выполнил условий договора. Немедленно расторгните контракт, задействуйте спецназ! Вы боитесь Шора? Он подаст на вас в суд? Не будьте смешными! Ротшильд?! Хотите я позвоню ему и скажу: «Спокойнее, Ротшильд. Все очень спорно, у вас будут серьезные правовые и репутационные проблемы!»- написал Стурза в «Фейсбуке».

Ранее Игорь Додон заявлял, что аэропорт Кишинева будет возвращен в государственную собственность, а договор о концессии расторгнут. По словам Додона, он лично отговорил российских инвесторов от покупки акций Avia Invest. По данным российских СМИ, он имел ввиду группа AEON Романа Троценко.