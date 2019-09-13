13.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Транспорт
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Молдавия попробует отобрать аэропорт у Ротшильда

Агентство публичной собственности Молдавии подало иск в суд против компании Avia Invest, которая в 2013 году получила в концессию Международный аэропорт Кишинева.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написала премьер-министр Молдавии Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аэропорт должен приносить прибыль государству и гражданам Республики Молдова. Считаем, что этот контракт концессии навязан, был заключен с многочисленными нарушениями действующих законодательных норм, будучи, таким образом, вреден интересам государства. Считаем, что существуют достаточные аргументы для объявления ничтожным контракта о концессии Международного аэропорта Кишинёва» – написала Санду.

30 августа компания Avia Invest сменила собственника, 95% ее акций принадлежат теперь NR Investments Ltd Натаниэля Ротшльда. Прошлый собственник олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор бежал из страны.

К покупке прав на концессию аэропорта проявляли интерес россияне. Президент Молдавии Игорь Додон ранее признался, что лично отговаривал российского бизнесмена Романа Троценко от сделки с Шором, уверяя, что аэропорт будет возвращен в государственную собственность.

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