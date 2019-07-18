Молдавия продавала ИГИЛ оружие

18.07.2019, Москва, Елена Острякова

Оружие, хранившееся в аэропорту молдавского города Маркулешты, было продано ИГИЛ в 2015 году.

Об этом сегодня журналистам заявил бывший директор аэропорта Владимир Майдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16 мая мы нашли склад с оружием и взрывчаткой. Сначала мы вызвали полицию и специалистов из Министерства обороны, но они боялись, потому что все располагалось в пяти метрах от взлетно-посадочной полосы. Потом экспертиза была сфальсифицирована, что оружие не было активным. Оружие было продано Исламскому государству», – цитирует Майдука издание Point.

Владимир Майдук сказал, что уведомлял экс-министра обороны Евгения Стурзу, бывшего генерального прокурора Эдуарда Харунжена и президента Игоря Додона, но никто из них не отреагировал.