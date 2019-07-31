31.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Грузия, Молдова, Политика, Россия, Туризм
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Молдавия пытается заманить к себе русских туристов

Молдавия должна переманить к себе российских туристов, которые сейчас не могут ездить в Грузию.

Об этом во время «прямой линии» в соцсети «Одноклассники» заявил молдавский президент Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно открывать заново нашу страну для российского туриста. Мы заинтересованы во всех туристов, но потенциал большой у российского туриста. Тем более на фоне того, что сейчас происходит с Грузией. Мы можем привлечь сотни тысяч, если не миллион-полтора», – сказал Додон.

Он полагает, что изначально Грузия поступала правильно, привлекая гостей из России.

«Миллион туристов – это миллиард долларов в экономику. Если в Грузии 3-4 миллионов туристов в год, из которых 70-80% из России, это значит, что страна получает 3-4 миллиарда долларов. Мы от наших жителей, которые работают за рубежом, официально получаем миллиард-полтора. Если бы сумели добиться привлечения хотя бы миллиона туристов, это полностью бы изменило структуру нашей экономики. Для этого нужно другое отношение к туристам. Нельзя их останавливать, если у них российский паспорт. Слава Богу, сейчас мы эту проблему решили», – резюмировал президент.

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