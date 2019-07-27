27.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Украина, Энергетика
Просмотров:

Молдавия с ужасом ждёт прекращения транзита газа через Украину

Если транзита российского газа через Украину в следующем году не будет, Молдавия должна попытаться получить топливо через «маленькие газопроводы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом  в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если не будет транзита, будет очень большая проблема. Мы уже сталкивались с ней. Было очень сложно. Мы получали газ из Украины по маленьким газопроводам и держали все на грани. Сможем ли в случае форс-мажора в следующем году поступить так же, сейчас это выясняют специалисты», – сказал Додон.

Он пояснил, что получать российский газ реверсом из Европы будет технически сложно, поскольку газопровод с территории Румынии так и не достроен.

«Реверс какой-то технически очень сложен. Нужны станции декомпрессии. Получится тот же российский газ, который будет поступать через Турцию либо через Северный поток. Но газопровод  Унгены-Яссы-Кишинев не достроен, и в течение следующего года его не будет», – сказал Додон.

Первый участок Яссы – Унгены был построен на средства гранта ЕС еще 27 в 2014 году, однако поставки по нему практически не осуществлялись. Румыния добывает около 10 млрд кубометров газа в год, а потребляет 11 млрд. Нехватку компенсируют закупками российского газа. В прошлом году поставки российского газа составили 11% потребления в Румынии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть