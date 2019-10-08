Молдова: следует ли форсировать распад правящей коалиции?

08.10.2019, Кишинев, Владимир Букарский

На сайте POLITNAVIGATOR.NET был опубликован материал под заголовком «Додон ради союза с Санду отказался возвращать российские телеканалы». Материал ссылается на предостережение Президента Молдовы о том, что поднятие вопроса об отмене «закона о борьбе с российской пропагандой» в нынешних условиях приведёт к распаду коалиции и досрочным выборам по старой смешанной системе.

Хочу уточнить: я считаю закон «о борьбе с пропагандой», принятый прежней властью под руководством Демократической партии, крайне дискриминационным и откровенно абсурдным. С тем, что отмена данного закона абсолютно необходима, что российские телеканалы должны быть возвращены в сетку вещания, согласно большинство молдавского общества. С этим же согласны и Президент страны, и поддерживающая его Партия социалистов. И ни один представитель крупнейшей левой партии молдавского парламента ни разу не заявлял, что ПСРМ отказывается от этого требования.

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Однако давайте вспомним, как создавалась нынешняя антиолигархическая коалиция. В Молдавии сложилась уникальная ситуация: режим олигарха Влада Плахотнюка настолько надоел всем – и на Западе, и на Востоке, и внутри страны, что две крупнейшие силы – Партия социалистов и блок «Акум», исповедующие диаметрально противоположные принципы в сфере внешней политики, языка и отношения к историческому прошлому, решили объединиться, чтобы очистить страну от криминального диктатора и его приспешников.

Новая коалиция встретила полную поддержку среди внешних сил, которые на протяжении последних лет находились в состоянии затяжного конфликта. Речь идёт, в первую очередь, о России и Европейском Союзе, которые были в равной степени недовольны режимом Плахотнюка. Сам олигарх и его Демократическая партия, долгое время позиционировавшие себя как центристская сила, начиная с 2017 года начали всё больше смещаться на откровенно антироссийские позиции.

Высылка пяти российских дипломатов, запрет молдавским чиновникам участвовать в мероприятиях СНГ, объявление Конституционным судом Приднестровья «территорией, оккупированной Россией», объявление вице-премьера России персоной нон грата, принятие вышеупомянутого «закона о борьбе с российской пропагандой», объявление о создании совместного батальона с Украиной и Грузией «для защиты от российской агрессии», проталкивание антироссийской резолюции в ООН – вот лишь немногие действия чиновников Демократической партии последнего периода. Фактически Плахотнюк полностью перенял русофобскую риторику у своего друга и партнёра Петра Порошенко.

Более того, спикер предыдущего парламента Адриан Канду откровенно заявил в одном из интервью накануне выборов: «Это мы высылали российских дипломатов, это мы объявляли Рогозина персоной нон грата. Мы почти ежедневно возвращаем россиян из нашего аэропорта, запрещая им въезд в Молдавию, начиная с так называемых журналистов».

В свержении режима Плахотнюка и создании антиолигархической коалиции важнейшую роль сыграла Москва в лице вице-премьера правительства России Дмитрия Козака. Именно его горячая поддержка создания новой коалиции сыграла свою роль в том, что такая коалиция вообще состоялась. Противники часто называют объединение ПСРМ и «Акум» «Альянсом Козака». И действительно, налицо резкое улучшение отношений нового руководства Молдавии с Российской Федерацией. Впервые за долгие годы в состав парламентской делегации из Молдавии, посетившей Федеральное Собрание РФ, вошли представители «Акум». Прекратилась позорная практика депортаций российских журналистов и политических экспертов из кишинёвского аэропорта.

При этом все стороны понимали, что подобная коалиция, состоящая из двух разновекторных сил может носить исключительно временный, ситуативный характер. Рано или поздно обе силы должны вступить в противоборство по отстаиванию своей модели развития страны и её геополитического вектора. Вопрос состоял лишь в том, на основании каких правил игры будет вестись эта борьба.

На данный момент целый ряд аналитиков высказывают мнение, что страна ещё далеко не избавилась от наследия режима Плахотнюка, что ещё сильно влияние олигарха в органах власти, в системе юстиции и особенно на местном уровне. Медиахолдинг, находящийся в собственности Плахотнюка, по-прежнему влиятелен и недавно получил право на трансляцию ещё одного телеканала, который будет рассчитан на пропаганду в среде русскоязычной аудитории.

Сегодня существует обоснованное опасение, что, если будут назначены досрочные выборы (а они пройдут по смешанной системе, выгодной Демпартии, которая обладает значительным влиянием на местном уровне) на фоне недовольства населения непопулярными и откровенно провальными решениями правительства Майи Санду могут привести к заметному увеличению числа мандатов ДПМ в новом парламенте.

Существует ещё одна опасность того, что западные партнёры, в первую очередь из-за океана, предпримут усилия для создания правой коалиции в составе блока «Акум» (или его части) и ДПМ, «очистившейся от Плахотнюка и его наследия». Такой блок неизбежно поддержат унионисты, находящиеся сегодня вне парламента. Призывы к этому уже интенсивно раздаются в медийном пространстве. Буквально на днях ДПМ сделала реверанс блоку «Акум», поддержав их требование о назначении генеральным прокурором «варяга» из Евросоюза. Против назначения заграничного прокурора категорически выступают Президент Игорь Додон и Партия социалистов.

Коалиция неизбежно распадётся в том случае, если одна из её частей будет продолжать поднимать конфликтные темы вопреки согласованному мораторию на темы геополитики, языка и истории. На сегодняшний день этот мораторий соблюдает только Партия социалистов. Представители блока «Акум» раз за разом позволяют себе эти темы активно поднимать и озвучивать. Причём делают это в откровенно скандальной форме, как в дни празднования 75-й годовщины Ясско-Кишинёвской операции. Смею утверждать, что такой политике односторонних уступок пришёл конец.

Распад существующей коалиции и новые досрочные выборы в Молдове, скорее всего, неизбежны, но вряд ли этот процесс необходимо искусственно форсировать. Тем более накануне местных выборов, когда общий враг, собравший эти силы в единый альянс, по-прежнему крепок во многих регионах страны. Хотя, вне всякого сомнения, долг избранных в Парламент депутатов от Партии социалистов – отстаивать те ценности, ради которых люди отдали этой партии свои голоса на предыдущих парламентских выборах. В Партии социалистов это понимают.