08.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Экономика
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Молдавия сознательно разрушает приднестровский экспорт в Евросоюз

Массовое закрытие счетов приднестровских предприятий молдавскими банками – сознательная акция, направленная на разрушение экономики непризнанной республики.

Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как правило, всплеск блокадно-ограничительных мер приходится на те периоды, когда Приднестровье показывает свою состоятельность и эффективность. Тогда начинаются процессы, которые направлены на ухудшение наших торговых и экономических отношений. Все блокады сопровождались очень хорошими нашими экономическими показателями, надежной позицией на международном уровне. Сегодня вместо того, чтобы выполнять договоренностями Кишинев отвлекает новыми проблемами и пытается убежать из-за стола переговоров», – сказал Игнатьев.

Вице-президент Союза аграриев, промышленников и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан считает, что удар Молдавии нацелен прежде всего на экспорт ПМР, порядка 30% которого идет в страны Евросоюза. Именно поэтому некоторые молдавские банки оставляют приднестровским предприятиям текущий счет, но закрывают валютные счета.

«С операциями в леях прекрасно справляются и наши банки, а то что касается долларов, евро, они не имеют право это делать. Но если мы работаем достаточно длительный период времени с Европейским Союзом, который знает наши деловые возможности, качество нашей продукции, ценовой сегмент у нас достаточно низкий. Наша продукция с более высокой добавленной стоимостью, чем та продукция, которую экспортирует в ЕС Республика Молдова. Их жаба давит», – сказал Чебан.

Молдавские банки массово закрывают счета крупнейших приднестровских предприятий, ссылаясь на риск отмыва денег и финансирования терроризма. Около 400 приднестровских компаний имеют счета в лицензированных банках Молдовы. В том числе, крупнейшее предприятие республики Молдавский металлургический завод (ММЗ).

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