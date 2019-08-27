«Молдавия стала более российской, чем молдавской» – Плахотнюк

27.08.2019, Москва, Елена Острякова

Бежавший в США олигарх и бывший «хозяин Молдавии» Влад Плахотнюк пожаловался, что не может чувствовать себя в безопаности на родине.

Об этом сегодня, в День независимости Молдавии, он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я не могу рисковать своей безопасностью и безопасностью моей семьи, чтобы находиться в стране, именно потому, что я со всей уверенностью боролся против тех, кто хотел оккупировать и угнетать Молдову. Эта борьба оказалась неравной, мои противники были слишком многочисленными и слишком сильными, и сегодня я сожалею о том, что в результате различных действий и предательств Молдова была взята под контроль иностранных сил, напрямую или через их коварных политических посредников», — написал Плахотнюк.

Он считает, что основные силовые структуры Молдавии сейчас работают «под влиянием российской политики».

«Давайте называть вещи своими именам: через два месяца после создания коалиции ACUM-ПСРМ Молдова стала более российской, чем молдавской», — убежден беглый политик.

Он считает, что был «единственным препятствием перед российским империализмом в Молдове» и поэтому российские спецслужбы «сфабриковали» против него уголовные дела.

«Несмотря на то, что я нахожусь в большой опасности, я продолжу сопротивляться российскому влиянию, буду называть вещи своими именами, и буду твердо верить, что Молдова вернет свою независимости и суверенитет», — резюмировал Плахотнюк.