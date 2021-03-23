Молдавию ждет судьба Косово

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Молдова не будет формально воссоединяться с Румынией, но фактически станет подконтрольной ей территорией.

Об этом в интервью телеканалу NTV-Moldova заявил экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдову ожидает сценарий Косово. В Молдове румынская власть над молдавскими гражданами. Румынка пришла к власти на голосах людей, не живущих в Молдове. Они привели ее к власти. Отбор был селективным, граждане Молдовы из Германии должны были голосовать, а из Приднестровья нет.

Вас ведут к варианту Косово. Только в Косово были албанцы против сербов, а у вас румыны против молдаван, которые насильно проводят румынизацию молдавского народа. Если молдавский народ согласен быть румынами, кто ему в этом воспрепятствует? Никто не будет добиваться для Молдовы национальных прав, когда она хочет чтобы Румыны установили румынскую власть, румынскую культуру, румынский образ жизни в Молдавии.

Они наверное забыли, что в Румынии молдаване всегда были людьми третьего сорта. После молдаван были цыгане. И всё. Они хотят этого положения? Де юре объединения не будет, де факто – да», – сказал Кедми.