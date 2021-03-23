Подпишись на рассылку
23.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Дзен, Косово, Молдова, Политика
Просмотров:

Молдавию ждет судьба Косово


Молдова не будет формально воссоединяться с Румынией, но фактически станет подконтрольной ей территорией.

Об этом в интервью телеканалу NTV-Moldova заявил экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Молдову ожидает сценарий Косово. В Молдове румынская власть над молдавскими гражданами. Румынка пришла к власти на голосах людей, не живущих в Молдове. Они привели ее к власти. Отбор был селективным, граждане Молдовы из Германии должны были голосовать, а из Приднестровья нет.

Вас ведут к варианту Косово. Только в Косово были албанцы против сербов, а у вас румыны против молдаван, которые насильно проводят румынизацию молдавского народа. Если молдавский народ согласен быть румынами, кто ему в этом воспрепятствует? Никто не будет добиваться для Молдовы национальных прав, когда она хочет чтобы Румыны установили румынскую власть, румынскую культуру, румынский образ жизни в Молдавии.

Они наверное забыли, что в Румынии молдаване всегда были людьми третьего сорта. После молдаван были цыгане. И всё. Они хотят этого положения? Де юре объединения не будет, де факто – да», – сказал Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть