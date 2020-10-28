Молдавская битва: победа майдана в Кишинёве открывает Западу дорогу на Москву – эксперт

28.10.2020, Москва, Елена Острякова

Если в Молдавии произойдёт цветной переворот, это будет означать полное выполнение плана Запада по окружению России «кольцом Анаконды».

Об этом в своем телеграм-канале написала депутат Госдумы РФ Елена Панина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все факторы дестабилизации направлены на то, чтобы сойтись в одной точке и постараться, во-первых, максимально сорвать президентские выборы в России, а во-вторых, продавить у нас сценарий цветной революции», – написала Панина.

При этом она уверена, что Россия может противостоять планам Запада.

«Всякий план имеет слабые места, нынешний план переворота в Молдавии – не исключение. Гагаузия не раз заявляла, что в Румынию в составе Молдавии не пойдёт. При прорумынском сценарии с надеждами вернуть Приднестровье придётся распрощаться. Сторонники сохранения отношений с Россией многочисленны, но разобщены. Прозападный же сегмент в Кишинёве активен и скоординирован, хотя у него и нет подавляющего большинства.

Победа Санду с помощью Майдана означает, что, как минимум, половина Молдавии с ней не согласна. Тем более, что с уводом в Румынию будут трудности. Их можно и нужно постараться сделать непреодолимыми», – написала Панина.

Отметим, что сегодня общественные организации Гагаузии выступили с заявлением о том, что «в случае малейших попыток Запада и лояльных ему политических и общественных сил пойти по сценарию дестабилизации ситуации в Молдове» они готовы «обеспечить народный щит для поддержки и защиты законно избранного президента».

«Также сообщаем о готовности внести свой общественный вклад в обеспечение свободного и безопасного волеизъявления граждан нашей страны. С этой целью мы приступаем к организации работы по территории Молдовы народных волонтёров, которые окажут посильную помощь органам правопорядка в пресечении возможных попыток вброса бюллетеней и массового подвоза людей. Нет — Майдану! Да — Молдове!», – говорится в заявлении, которое цитирует Gagaus.News.