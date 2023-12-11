Молдавская Церковь очищается от русофобского шлака

Алексей Логофет.  
11.12.2023 18:22
  (Мск) , Кишинев
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Авторская колонка, Гагаузия, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Украина, Церковь


Режим Майи Санду при поддержке Бухареста продолжает наступление на Молдавскую митрополию, обладающую автономным статусом в составе Русской Православной Церкви.

В течение нескольких дней в раскольничью «Бессарабскую митрополию», созданную Румынским патриархатом на канонической территории РПЦ, перешли ещё два прихода Молдавской митрополии. Впрочем, их уход из Молдавской Церкви более чем ожидаем.

Режим Майи Санду при поддержке Бухареста продолжает наступление на Молдавскую митрополию, обладающую автономным статусом...

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В первую очередь, речь идёт о храме святого Николая Чудотворца в центре Кишинёва. После воскресной литургии представители приходского совета священники Петр Сторожа, Раду Сторожа, Евгений Мазник, а также диакон Марчел Ротарь объявили, что отныне приход находится под омофором Румынской Церкви.

«Сегодня мы сделали исторический шаг. Мы все вошли в Бессарабскую митрополию. Мы решили сделать этот шаг без всяких колебаний – и быть с материнской церковью, Румынской Православной Церковью. Пока мы придерживаемся старого стиля. Когда придёт время, решим, что делать дальше. Мы, священники, и по сей день служим румынам. Единственная разница — мы сменили свой вектор с Москвы на Бухарест», – заявил настоятель прихода протоиерей Петр Сторожа.

Прихожане, присутствовавшие на службе, встретили это известие аплодисментами.

Впрочем, священники этого прихода, считавшегося храмом при Медицинском университете, ещё в конце нулевых годов проявляли желание уйти в «Бессарабскую митрополию». В подавляющем большинстве высших учебных заведений Кишинёва, равно как и в медицинских учреждениях, доминируют прозападные и прорумынские настроения.

Вслед за этим о переходе в «Бессарабскую митрополию» заявил ещё один приходской священник – настоятель храма в пригороде Кишинёва, селе Гидигич, протоиерей Максим Мелинти. Он стал известен не своими пастырскими трудами, а активной деятельностью в соцсетях, направленной на получение западных премий и грантов.

В 2018 году о. Максим Мелинти участвовал в церемонии награждения на ежегодном фестивале ЛГБТ-сообщества, который организует Genderdoc-M. На церемонии вручали дипломы за «продвижение равенства» и за вклад в развитие ЛГБТ-сообщества Молдовы. Вслед за этим Молдавская митрополия запретила его в служении, однако затем, непонятно каким образом, этот запрет с него оказался снят.

Таким образом, пока в «Бессарабскую митрополию» переходят наименее стойкие священнослужители Молдавской Церкви, служащие в приходах, где в наибольшей степени распространены ненависть к России и поддержка евроинтеграции. Туда же уходят комические персонажи в рясах вроде любителя содомитов Мелинти, пребывание которых в Православной Церкви вызывало недоумение и смущение в обществе. Подобные переходы представляют собой очищение Молдавской Церкви от накопившейся там рясофорной скверны.

Между тем, до сегодняшнего дня неизвестно об уходе в «Бессарабскую митрополию» ни одного прихода или священника из районов «красного сектора», где распространены симпатии к России и Русскому миру, и тем более из Приднестровья. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и деятельность откровенных вражеских эмиссаров, таких как епископ Константинопольского патриархата Виктор (Копущу), рукоположенный патриархом Варфоломеем в расчёте на раскольническую деятельность на территории Гагаузии. Однако на данный момент им не удаётся раскачать религиозную ситуацию в красной зоне.

Церковная ситуация в Молдове, как и на Украине – производная от того, какая власть в стране. Пока власть в руках Майи Санду и её сторонников, в Молдове будет продолжаться давление на каноническую Церковь и продолжится искусственная поддержка «Бессарабского раскола». Тем более в ситуации, когда власти Румынии не жалеют денег для перекупки священнослужителей.

Это приведёт к тому, что две части Молдовы будут всё более удаляться друг от друга – не только в политическом, но и в мировоззренческом отношении. В отдельных местах, в соответствии с украинским сценарием, будут попытки захвата храмов.

Но разрешаться эти ситуации будут менее кроваво: молдаване гораздо менее конфликтный народ, чем население зоны номер 404. Это крайне неприятно, но это неизбежно до тех пор, пока власть в Молдове не сменится на более адекватную, либо пока вооружённые силы России не выйдут к молдавской границе.

В то же время, даже если военному разблокированию Молдавии не суждено будет случиться, «Бессарабский раскол» вряд ли в обозримой перспективе затронет Приднестровье, Гагаузию и большинство районов Молдовы. На сегодня это исключительно региональный конфликт, какими когда-то были униатские шабаши в Галиции. И он крайне благоприятно скажется на Молдавской Церкви, которой суждено пройти очищение от шлака.

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