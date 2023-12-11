Молдавская Церковь очищается от русофобского шлака

Режим Майи Санду при поддержке Бухареста продолжает наступление на Молдавскую митрополию, обладающую автономным статусом в составе Русской Православной Церкви.

В течение нескольких дней в раскольничью «Бессарабскую митрополию», созданную Румынским патриархатом на канонической территории РПЦ, перешли ещё два прихода Молдавской митрополии. Впрочем, их уход из Молдавской Церкви более чем ожидаем.

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В первую очередь, речь идёт о храме святого Николая Чудотворца в центре Кишинёва. После воскресной литургии представители приходского совета священники Петр Сторожа, Раду Сторожа, Евгений Мазник, а также диакон Марчел Ротарь объявили, что отныне приход находится под омофором Румынской Церкви.

«Сегодня мы сделали исторический шаг. Мы все вошли в Бессарабскую митрополию. Мы решили сделать этот шаг без всяких колебаний – и быть с материнской церковью, Румынской Православной Церковью. Пока мы придерживаемся старого стиля. Когда придёт время, решим, что делать дальше. Мы, священники, и по сей день служим румынам. Единственная разница — мы сменили свой вектор с Москвы на Бухарест», – заявил настоятель прихода протоиерей Петр Сторожа.

Прихожане, присутствовавшие на службе, встретили это известие аплодисментами.

Впрочем, священники этого прихода, считавшегося храмом при Медицинском университете, ещё в конце нулевых годов проявляли желание уйти в «Бессарабскую митрополию». В подавляющем большинстве высших учебных заведений Кишинёва, равно как и в медицинских учреждениях, доминируют прозападные и прорумынские настроения.

Вслед за этим о переходе в «Бессарабскую митрополию» заявил ещё один приходской священник – настоятель храма в пригороде Кишинёва, селе Гидигич, протоиерей Максим Мелинти. Он стал известен не своими пастырскими трудами, а активной деятельностью в соцсетях, направленной на получение западных премий и грантов.

В 2018 году о. Максим Мелинти участвовал в церемонии награждения на ежегодном фестивале ЛГБТ-сообщества, который организует Genderdoc-M. На церемонии вручали дипломы за «продвижение равенства» и за вклад в развитие ЛГБТ-сообщества Молдовы. Вслед за этим Молдавская митрополия запретила его в служении, однако затем, непонятно каким образом, этот запрет с него оказался снят.

Таким образом, пока в «Бессарабскую митрополию» переходят наименее стойкие священнослужители Молдавской Церкви, служащие в приходах, где в наибольшей степени распространены ненависть к России и поддержка евроинтеграции. Туда же уходят комические персонажи в рясах вроде любителя содомитов Мелинти, пребывание которых в Православной Церкви вызывало недоумение и смущение в обществе. Подобные переходы представляют собой очищение Молдавской Церкви от накопившейся там рясофорной скверны.

Между тем, до сегодняшнего дня неизвестно об уходе в «Бессарабскую митрополию» ни одного прихода или священника из районов «красного сектора», где распространены симпатии к России и Русскому миру, и тем более из Приднестровья. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и деятельность откровенных вражеских эмиссаров, таких как епископ Константинопольского патриархата Виктор (Копущу), рукоположенный патриархом Варфоломеем в расчёте на раскольническую деятельность на территории Гагаузии. Однако на данный момент им не удаётся раскачать религиозную ситуацию в красной зоне.

Церковная ситуация в Молдове, как и на Украине – производная от того, какая власть в стране. Пока власть в руках Майи Санду и её сторонников, в Молдове будет продолжаться давление на каноническую Церковь и продолжится искусственная поддержка «Бессарабского раскола». Тем более в ситуации, когда власти Румынии не жалеют денег для перекупки священнослужителей.

Это приведёт к тому, что две части Молдовы будут всё более удаляться друг от друга – не только в политическом, но и в мировоззренческом отношении. В отдельных местах, в соответствии с украинским сценарием, будут попытки захвата храмов.

Но разрешаться эти ситуации будут менее кроваво: молдаване гораздо менее конфликтный народ, чем население зоны номер 404. Это крайне неприятно, но это неизбежно до тех пор, пока власть в Молдове не сменится на более адекватную, либо пока вооружённые силы России не выйдут к молдавской границе.

В то же время, даже если военному разблокированию Молдавии не суждено будет случиться, «Бессарабский раскол» вряд ли в обозримой перспективе затронет Приднестровье, Гагаузию и большинство районов Молдовы. На сегодня это исключительно региональный конфликт, какими когда-то были униатские шабаши в Галиции. И он крайне благоприятно скажется на Молдавской Церкви, которой суждено пройти очищение от шлака.