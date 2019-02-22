Молдавская епархия выступила с поддержкой канонической церкви на Украине

22.02.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Бельцко-Фалештская епархия Православной церкви Молдовы (самоуправляемая часть Московского патриархата) выступила с обращением в поддержку Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Вместе с тем, за все десять месяцев открытого религиозного противостояния на Украине, ни Молдавская митрополия, ни местный синод так и не выразили своего отношения по поводу гонений по отношению к единоверцам. На подобную инициативу решился лишь епископ Бельцкий Маркелл, которого православные Молдавии и Приднестровья давно уже считают единственным твёрдым и последовательным борцом за традиционные ценности и братские отношения с Россией в стремительно евроинтегрирующемся государстве.

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«Дорогие, близкие нашему сердцу братия и сестры Украинской Православной Церкви! – говорится в обращении. – Мы, священнослужители, монашествующие и миряне Бельцко-Фалештской епархии Православной Церкви Молдовы, обращаемся к вам, чтобы добрым словом, проникнутым христианской любовью и состраданием, поддержать вас в годину испытаний, скорбей, гонений, происходящих ныне на Украине под видом лукавой заботы о “воссоединении Церкви”.

Мы видим и слышим, как православных верующих угрозами и насилием заставляют ставить подписи, чтобы отобрать храмы, как законных священников прогоняют со своих мест лжепастыри-раскольники, лишенные благодати Божией, – заверяют верующие Бельцко-Фалештской епархии. – Мы возмущены тем, как на Украине попираются права человека и свободы граждан, в том числе и свобода совести, как светская власть вторгается в церковную жизнь, нарушая не только Конституцию Украины, провозглашающую отделение Церкви от государства, но и нормы Международного права, включая Всеобщую декларацию прав человека (ст. 18, 19 и 20 и проч.)».

«Мы признаем, что только Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием является истинной, канонической, законной Православной Церковью Украины, – заявляют авторы обращения. – Вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви осуждаем действия Константинопольского Патриархата, вторгшегося в чужой удел, связавшегося с раскольниками, вступившего в сговор с антихристианскими политическими силами, нанесшего невосполнимый вред Церкви Христовой. На этих светских и церковных деятелях, оказавшихся иудами, лежит всецелая ответственность за усугубление раскола, за гонения, преследования и страдания православных верующих Украины».

Авторы обращения убеждены, что «только объединяясь вокруг Блаженнейшего Онуфрия, единственного действительного и каноничного Митрополита Киевского и всея Украины, сохраняя верность Украинской Православной Церкви, молитвой, верой и надеждой на Бога можно победить в этой брани». «Хаос, раскол и гонения на Украине лишь эпизод той многовековой войны, которою ведет диавол против Церкви Христовой», – уточняется в документе.

«Ваши скорби и слезы – это и наши страдания и боль! Мы, наряду со многими верующими нашей родной Русской Православной Церкви, сострадая вашим скорбям, молимся, чтобы Господь прекратил гражданское и политическое противостояние на Украине… призвал к покаянию отступников, раскольников и еретиков».

В Бельцкой епархии не сомневаются, что «силы, взорвавшие изнутри мир и благосостояние Украины, учинившие церковный раскол, мечтают разрушить мир церковный и в Молдове».

В заключение Обращения говорится: «Досточтимые архиереи, всечестные отцы, братия и сестры Украинской Православной Церкви, Богом попущено вам пройти сквозь огненное испытание. Ныне Господь многих из вас призывает к подвигу исповедничества и… даже мученичества. Вы страдаете за Истину, за единство Церкви – Тела Христова, а значит, – за Христа! Посему, пусть богодухновенные слова святого Апостола Петра послужат вам утешением: “Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете” (1Пет.4,12-13).

Помогай Вам Бог!

С любовью о Господе, Маркелл, епископ Бельцкий и Фалештский, священнослужители, монашествующие и миряне Бельцко-Фалештской епархии Православной Церкви Молдовы»

Документ был единогласно принят на епархиальном собрании Бельцко-Фалештской епархии 21 февраля 2019 г.