«Молдавская Галиция» отрекается от Церкви: ещё 13 приходов ушли в «Бессарабский раскол»

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Еще 13 церковных приходов, в основном из центра Молдовы, перейдут из Молдавской митрополии в «Бессарабскую митрополию», созданную Румынским патриархатом на канонической территории Русской Православной Церкви. На следующей неделе их прихожане получат документы на перерегистрацию в Агентстве государственных услуг и официально присоединятся к более чем 60 священникам, уже перешедшим в «Бессарабскую митрополию».

По словам священника Андрея Ойстрика, настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гаврила из села Малкоч Яловенского района, перейдя в Бессарабскую митрополию, церковь перерегистрируется, но в своей деятельности практически ничего не изменится и все праздники будут отмечаться по старому стилю.

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«У нас, в селе Малкоч, было проведено собрание прихожан и составлен протокол. Я подал его в Бессарабскую митрополию, Министерство юстиции и Агентство государственных услуг. Агентство дало нам новый Налоговый кодекс, право иметь печать, все законные права», – говорит он.

Священник Андрей Ойстрик рассказывает, что после начала «российского вторжения на Украину» несколько прихожан выразили несогласие с поддержкой войны, желая перейти в Бессарабскую митрополию.

«Я проявил это желание в конце февраля-начале марта, а в августе приход села Малкоч официально перешел из состава Молдавской митрополии в Бессарабскую», – рассказывает приходской священник из Малкоч.

«Нравится нам это или нет, но наши корни латинские, славянских корней у нас нет. Русская Церковь была для нас как мать, но все же как мачеха. Хорошо бы сейчас они сказали: «Вернитесь к родной матери, мы вам позволяем». Мы хотим сохранить дружеские отношения с Русской Церковью, как это было на протяжении веков», – добавляет он.

Представитель «Бессарабской митрополии» приходской священник Ион Мариан заявил, что около 50 других церквей обратились с желанием осуществить переход из Молдавской митрополии в ближайший период.

«Некоторые приходы сейчас находятся в процессе перехода, на стадии оформления документов», – сказал он, не назвав никаких имен.

Отметим, что Яловенский район относится к так называемому «жёлтому поясу» в центре Молдовы, где господствуют прозападные, прорумынские и антироссийские настроения. Это своеобразная «молдавская Галиция». На последних местных выборах прозападные силы получили в Яловенском районе около 90% на выборах в районный совет. В местный совет села Малкоч не прошёл ни один из кандидатов от левых сил.