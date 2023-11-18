Молдавская митрополия: Призывающие к уходу в Румынскую «Матерь-Церковь» станут расстригами

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Кишиневская епархия опубликовала на сайте Молдавской митрополии Московского Патриархата официальное осуждение звучащих в последнее время на фоне СВО призывов заукраински настроенных священников о переходе в Румынскую «Матерь-Церковь».

«Безосновательные обвинения в неканоничности и призывы к священнослужителям нашей митрополии о необходимости стремительного перехода в клир т.н. «Матери-Церкви», нарушают томос о каноническом и евхаристическом общении, которые имеет Молдавская митрополия не только с Румынским Патриархатом, но и со всеми другими Православными Церквами в мире», – говорится в заявлении.

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Отметим, что главным обвинением властей Молдовы и раскольников в адрес Русской Православной Церкви и Молдавской митрополии, обладающей автономным статусом в её составе, была «поддержка войны и агрессии против Украины».

В обращении содержится призыв к духовенству и прихожанам «умножить молитву об установлении мира и взаимопонимания между лидерами государств и народами».

Митрополия предупреждает:

«Необоснованная и ущербная практика самовольного выхода из-под церковной юрисдикции и присоединения к другим религиозным образованиям без отпускной грамоты правящего иерарха будет санкционирована в строгом соответствии с церковным каноническим правом – запрещением в служении и извержением из сана».