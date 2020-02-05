Молдавская оппозиция: курс на русофобию

05.02.2020, Кишинёв, Флориан Ставилэ

Президента Республики Молдова Игоря Додона трудно назвать радикальным политиком. Все его действия последних месяцев характеризуются осторожностью, порой чрезмерной. Это даёт повод оппонентам слева, равно как и представителям Приднестровья, обвинять его в непоследовательности и соглашательстве.

Но даже такие осторожные инициативы со стороны молдавского президента и его команды воспринимаются в штыки представителями проевропейской оппозиции во главе с Майей Санду – наиболее вероятным кандидатом на пост президента от прозападных сил.

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Первая линия атаки: нейтралитет Молдавии

Президент Игорь Додон выдвинул тезис о международном признании нейтралитета Республики Молдова и закреплении его в рамках соглашений между ведущими мировыми силами: Россией, США, Евросоюзом. Международное признание молдавского нейтралитета Додон рассматривает в едином пакете с урегулированием приднестровского конфликта.

Эту позицию молдавского лидера подверг атаке Нику Попеску, занимавший пост министра иностранных дел в правительстве Майи Санду. По его мнению, международное признание нейтралитета Молдавии «грозит дисбалансом в пользу России», «ограничит возможность страны вести внешнюю политику» и «может стать препятствием на пути Молдавии в Евросоюз».

По его словам, любая страна, которая признает молдавский нейтралитет, воспротивится вступлению Молдавии в ЕС. Кроме того, по словам Попеску, международно-признанный нейтралитет страны станет препятствием для поддержки вооружённых сил Молдавии со стороны Евросоюза и США.

Вторая линия атаки: трансляция российских СМИ в Молдавии

Президент Додон и Партия социалистов выступают за отмену закона «о противодействии пропаганде» и возобновление трансляции российских телеканалов в полном объёме. Согласно этому закону, не разрешается трансляция новостных, аналитических и военных передач из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телерадиовещании.

Правда, Додон и парламентская фракция ПСРМ не решаются открыто выступить с инициативой в парламенте, где они не обладают большинством голосов. Вряд ли социалистов в этом поддержит Демократическая партия, инициировавшая принятие данного закона во время открытого противостояния с Россией. Эту же позицию высказал и депутат от блока «ACUM» Дмитрий Алайба.

«Я за свободу слова и за право зрителей выбирать, какие программы смотреть, – заявил Алайба. – Но очень часто российские каналы – это не СМИ, а чистая пропаганда, свобода манипуляции и лжи. Есть пределы хамству. Нам надо защищать своё общество».

Объективно говоря, иногда российские СМИ дают повод для такой реакции. Чего стоит один из выпусков программы Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» с глумливыми шутками в адрес президента Молдовы Игоря Додона и молдавского народа в целом, которая вызвала негодование даже со стороны многих оппонентов президента Молдавии. Но, как правило, прозападные силы в Молдавии, как и во всём мире, объявляют «пропагандой» любую информацию, которая противоречит установкам Запада. При этом в Молдавии свободно транслируется канал «Настоящее время», созданный медиакорпорациями «Радио Свобода» и «Голос Америки» с целью антироссийской пропаганды на русском языке.

Третья линия атаки: Стамбульская конвенция

Запад активно навязывает странам постсоветского пространства присоединение к «Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием», более известной как «Стамбульская конвенция». Этот документ, по сути, ставит институт семьи в суверенных странах под наднациональный контроль. Более того, в конвенции присутствуют упоминания о «гендерном равенстве» и о различной «сексуальной ориентации». Россия и Азербайджан отказались подписывать эту конвенцию, ещё ряд государств, в том числе Молдавия, до сих пор её не ратифицировали.

Правительство Иона Кику одобрило ратификацию Стамбульской конвенции, но последнее слово за парламентом страны, который возглавляет представительница Партии социалистов Зинаида Гречаная. Бюро парламента не спешит инициировать рассмотрение ратификации конвенции. Это дало повод вице-спикеру парламента Михаю Попшою из блока ACUM назвать визит президента Игоря Додона в ПАСЕ «ложью, вероломством и растратой государственных денег» только потому, что скандальная конвенция до сих пор не ратифицирована Молдавией.

Четвёртая линия атаки: «гагаузские законы»

Партия социалистов ещё в ходе коалиционных переговоров в качестве одного из главных условий выдвинула принятие трёх законов, касающихся статуса Гагаузии и разграничения полномочий между Кишинёвом и Комратом. Впоследствии эти законы так и не вошли в коалиционное соглашение с блоком ACUM, что многие гагаузские общественные деятели ставят в вину нынешнему президенту и Партии социалистов. Тем не менее, ПСРМ в недавней резолюции своего Республиканского совета отметила важность принятия этих законов Парламентом.

Тем не менее, бывший министр обороны Виорел Чиботару заявил, что принятие пакета «гагаузских законов» может вызвать «создание в Молдове сепаратистской зоны». Свое мнение Чиботару аргументировал тем, что в Гагаузии существовали планы «создания различных конструкций типа «Республики Буджак» или платформы для экспериментов по федерализации Молдовы».

По его словам, принятие этих законов направлено «не на национальное возрождение гагаузов», а на «их русификацию, политическую, культурную, социальную и эмоциональную ассоциацию с Российской Федерацией», что противоречит «действиям Республики Молдова к получению статуса члена Европейского союза». Кроме того, по словам Чиботару, принятие этих законов «противоречит и национальному возрождению румын Республики Молдова».

Пятая линия атаки: День Победы

Люди, входящие в партию PAS во главе с Майей Санду и блок ACUM, известны своим откровенно враждебным отношением ко всему советскому периоду в истории Молдавии и, в частности, к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Санду, как известно, в прошлом заявила, что «не считает молдавский народ победителем в Великой Отечественной войне». Отвечая на вопрос журналиста об отношении к маршалу Иону Антонеску, одному из главных ответственных за Холокост, она заявила, что «это – историческая личность, о которой можно сказать как хорошее, так и плохое».

Будучи главой правительства, Санду попыталась сорвать проведение мероприятий в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков и инициировала в день накануне дня празднования «день памяти жертв сталинских репрессий».

На прошлой неделе Майя Санду заявила, что считает «ненужным» ремонт Мемориала воинской славы в Кишинёве в преддверии 75-летия Победы, и призвала своих коллег по парламенту провести экспертизу выделения средств на это мероприятие.

Скандально известная журналистка Наталья Морарь, открыто поддерживающая Санду и её политический проект, выступила против открытия в Кишинёве музея блокады и обороны Ленинграда, с инициативой чего выступил мэр Кишинёва Ион Чебан. По мнению Морарь, «для части жителей страны и Кишинёва этот вопрос болезненный» и «будет способствовать расколу общества».

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Таким образом, оппозиционный лагерь во главе с Майей Санду в атаках на президента Игоря Додона делает ставку на оголтелую русофобию, отложив на задний план такие темы, как «борьба с коррупцией» и «борьба с остатками режима Плахотнюка».

Очевидно, что из посольства США были получены чёткие инструкции: надо выдавливать Россию и избавляться от её ставленника Додона. Всё согласно сценарию, испытанному на Украине семь лет назад, где лозунги борьбы с «злочинной владой» были забыты ещё на ранних стадиях Майдана.