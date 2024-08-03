Молдавская оппозиция обещает восстановить отношения с Россией. Но шансов на победу почти нет

Алексей Логофет.  
03.08.2024 18:30
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Молдова, Политика


Партия социалистов Молдовы, входящая в оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, распространила заявление с осуждением «раздувания властями Молдовы очередного антироссийского скандала», сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении четырёх лет режим Майи Санду и её приближённых целенаправленно провоцирует разрыв отношений с Российской Федерацией – важным и надёжным стратегическим партнёром нашей страны», – говорится в заявлении ПСРМ.

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Партия социалистов Молдовы, входящая в оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, распространила заявление с осуждением «раздувания...

Социалисты напоминают, что одним из свидетельств стремления правящей в Молдове группировки к разрыву с Россией стало её провозглашение «враждебным государством» в Стратегии национальной обороны Республики Молдова.


«Наделение подобным статусом государства, находящегося с нашей страной в дипломатических отношениях, является беспрецедентным актом», – говорится в заявлении оппозиционной партии.

Социалисты рассматривают версию, согласно которой антироссийский дипломатический скандал преследует цель сорвать открытие избирательных участков на выборах президента Молдовы на территории России.

«Поступая так, режим совершает очередной акт предательства в отношении сотен тысяч граждан Молдовы, находящихся на территории России, и расписывается в признании своего бессилия», – отмечают молдавские социалисты.

Партия социалистов РМ заявляет о намерении, в качестве одного из первых своих шагов, восстановления отношений с РФ в полном объёме, «включая восстановление нормальной работы посольских и консульских служб, прямого авиационного сообщения, а также системы почтовых и банковских денежных переводов».

Партия социалистов Республики Молдова требует от министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии обеспечить нормальный процесс голосования граждан Республики Молдова, находящихся на территории Российской Федерации, на президентских выборах 20 октября 2024 года.

Согласно опросам общественного мнения, Партия социалистов получила бы на парламентских выборах от 17 до 22% избирателей. Это вдвое меньше, чем рейтинг правящей в Молдове партии «Действие и солидарность». Социалисты могут прийти к власти только в коалиции с другими оппозиционными партиями. Тем не менее, руководство Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном регулярно конфликтует с лидером другого оппозиционного блока «Победа», политэмигрантом Иланом Шором. При таком раздрае в рядах молдавской оппозиции партия, поддерживаемая Майей Санду, может легко сохранить власть в своих руках.

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