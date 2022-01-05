Молдавская оппозиция обвинила Санду в нежелании решать проблемы людей Приднестровья

Уровень легитимности президента Молдовы Майи Санду сопоставим с уровнем легитимности президента Приднестровья Вадима Красносельского, но она отказывается с ним встречаться только потому, что вообще не собирается решать приднестровский вопрос.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью youtube-каналу Lisa MD заявил молдавский оппозиционный политик Марк Ткачук.

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По его словам, для партии Санду воссоединение с Приднестровьем – это такая же психологическая травма, как для других – объединение с Румынией.

« Активничать они тут не собираются. Есть граница по Днестру и бог с ней. Но они даже не подготовили какую-то отмазку. Ничего они не собираются делать. Это для них чемодан без ручки… Из лексикона правящих молдавских политиков исчезли слова про особый статус Приднестровья. Они говорят о мирном решении, о его функциональности, но только не о статусе. На это слово наложено табу. Все, что не унитарное молдавское государство – это плохо. Их понимание приднестровского вопроса – это вопрос территориальной целостности. Но люди, живущие на левом берегу Днестра никого не интересуют», – сказал Ткачук.

Он напомнил, что особый статус Приднестровья прописан в молдавском законе от 2005, за который парламент проголосовал единогласно.

«Таким образом консенсус есть: у Приднестровья должен быть статус. Отказываться от слов «статус Приднестровья» – это нарушать консенсус… В состоянии Приднестровья как серой зоны заинтересованы не только экономические элиты Приднестровья, но и многие в Кишиневе – давно и последовательно. И менее всего они заинтересованы в том, чтобы признать собственность Приднестровья в молдавской юрисдикции», – подчеркнул оппозиционер.

«Давайте мы позволим этим людям покупать и продавать, обращаться за кредитами в нашу банковскую систему. Давайте декриминализируем отношения между Кишиневом и Тирасполем. Мы должны проявить эту инициативу, но только тогда, когда у нас уши не погрязли в контрабанде сигарет и прочих схемах, в которых бывшие и нынешние чиновники заинтересованы. Им интересно, чтобы это оставалось такой непризнанной дырой с полупризнанной экономикой. После этого молдавские экономические активы станут в два раза мощнее», – резюмировал Ткачук.

Напомним, что в конце декабря президент Приднестровья Вадим Красносельский направил своей молдавской коллеге Майе Санду сенсационное письмо, в котором предложил разрешить 30-й конфликт между двумя странами за неделю, оставшуюся до конца года. Санду утверждала, что не видела письма, широко публиковавшегося в СМИ и заявила, что встречаться с Красносельским не намерена.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица выразила сожаление по поводу того, что «приднестровский регион прекратил использовать форматы, которые у нас есть для переговоров, придумывает эти прямые письма и пытается найти новые форматы для обсуждения».

Вместе с тем Молдова последовательно срывает переговоры в формате «5+2» под предлогом того, что у нее нет председателя «бюро по реинтеграции» – структуры, уполномоченной вести переговоры с Приднестровьем. Этого чиновника Кишинев не назначает уже несколько месяцев.