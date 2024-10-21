Молдавская оппозиция помогла Санду протащить референдум

Результаты президентских выборов и референдума в Молдове свидетельствуют о том, что прозападные силы в этой стране теряют позиции.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Иван Скориков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Майя Санду и вообще Запад окончательно достали значительную часть молдаван, и вся эта затея с путем в ЕС, в НАТО испугала очень большое количество граждан. Они видят, как в соседней Украине проливается кровь за интересы Запада, не хотят скакать на граблях, и вот результат – в общем-то против Санду и против ЕС. При этом, конечно, многие предполагали, что Санду может выиграть в первом туре и уж тем более будет решен вопрос с референдумом однозначно. Но мы видим, что всю ночь накручивали голоса и разница меньше 1% между сторонниками и противниками курса в ЕС. Тем более что молдавский ЦИК провел сегредацию граждан на сорта, граждан-избирателей на сорта. Если в Европе было открыто свыше 200 участков, то в России всего два. Однако, в связи с тем, что голоса заграничного избирательного округа считают в последний момент, собственно, за ночь Центризбирком Молдавии совершил фокус, что еще вечером проигранный, казалось бы, еврореферендум обернулся тем, что меньше, чем на 1% якобы граждане Молдавии выступили за европейский курс государства», – сказал эксперт

При этом, Скориков призывает не так однозначно смотреть на результат референдума среди граждан Приднестровья, более 30% которых поддержали курс на ЕС.

«Не 30 процентов населения Приднестровья за ЕС, а 30 процентов из избирателей, которые пришли на участки. Все-таки официальная позиция Приднестровской Молдавской республики неоднократно была озвучена, что Приднестровье – это независимое государство, и молдавские выборы – это не их выборы, это выборы в соседнем государстве. Соответственно, голосовали из числа жителей Приднестровья те, имеющие паспорта республики Молдова, кто добровольно это по собственной инициативе хотел сделать. Да, среди таких есть и сторонники европейского пути, и Санду, которые в общем-то в ситуации продолжающейся блокады Приднестровья, в ситуации того, что Россия не подходит к Днестру, проводя свое СВО… да, некоторые отчаялись и видят какую-то вообще перспективу выживания в ЕС».

Куда более показательны, по мнению эксперта, результаты в Гагаузии, оппозиционно настроенной по отношению к Западу и нынешней молдавской власти.

«Свыше 90% против ЕС, против Санду. Несмотря на то, что были очевидные фальсификации, вбросы, какие-то махинации Центризбиркома, несмотря на активнейшую зачистку СМИ, пропаганду, давление на оппозицию, выдвижение спойлеров и так далее, результаты на выборах, и что практически отказали в еврореферендуме, они очень-очень достойны»,- отмечает аналитик.

Он считает ошибкой России, которая не стала работать с проживающими в ПМР гражданами Молдовы, чтобы побудить их голосовать против ЕС.

«Конечно, нужно было мобилизовывать серьезно граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье на эти выборы. Да, они должны участвовать в этом геополитическом сражении на стороне антизападных сил. Второй момент, конечно же, провальнейшее решение было партии социалистов, ее лидера Игоря Додона, партии коммунистов, Ренато Усатого, мы даже не говорим о решении Ирины Влах, бывшего башкана Гагаузии, о бойкотировании референдума. По сути дела, те кто призывали к бойкоту референдума, как сейчас показывает вот этот результат, они сыграли неосознанно, скорее всего из своих политических соображений, но сыграли на результат власти, прозападной молдавской власти. Очевидно, что если бы оппозиционеры выступили четко за голосование против на референдуме, как это сделал например лидер блока Победа Илан Шор, то, конечно, те несколько процентов голосов, которых и не хватило чтобы преодолеть рубеж 50 процентов, они были бы найдены».