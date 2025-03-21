Молдавская оппозиция: предвыборный расклад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предстоящие парламентские выборы в Республике Молдова, которые, скорее всего, пройдут летом этого года, обещают быть интересными и напряжёнными, ведь политическая ситуация в стране находится в постоянной динамике. Разделение на различные политические силы и блоки позволяет выделить несколько ключевых игроков среди оппозиции, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Рассмотрим основные силы, представляющие оппозицию, и их шансы на успех в предстоящих выборах.

I. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ)

Сильные стороны:

Популярный лидер : Игорь Додон, экс-президент страны, является сильным лидером, который пользуется поддержкой значительной части электората.

: Игорь Додон, экс-президент страны, является сильным лидером, который пользуется поддержкой значительной части электората. Крупнейшая фракция в парламенте : ПСРМ имеет наибольшее представительство в парламенте среди оппозиционных сил.

: ПСРМ имеет наибольшее представительство в парламенте среди оппозиционных сил. Высокий рейтинг : Партия стабильно держит высокий рейтинг среди оппозиции.

: Партия стабильно держит высокий рейтинг среди оппозиции. Административный ресурс : В ряде регионов партия имеет значительные административные рычаги.

: В ряде регионов партия имеет значительные административные рычаги. Идейная основа и организация: Партия имеет чёткую идеологию и хорошо выстроенную организационную структуру.

Слабые стороны:

Усталость от ПСРМ : Партия находилась в парламенте более десяти лет, но так и не смогла достичь значительных результатов.

: Партия находилась в парламенте более десяти лет, но так и не смогла достичь значительных результатов. Коалиции с PAS на местах : Поддержка коалиций с правящей партией PAS на местах снизила доверие к ПСРМ.

: Поддержка коалиций с правящей партией PAS на местах снизила доверие к ПСРМ. Антирейтинг Додона : Его личные ошибки и авторитарный стиль руководства привели к значительному снижению его популярности.

: Его личные ошибки и авторитарный стиль руководства привели к значительному снижению его популярности. Возможный раскол: Разногласия внутри партии, такие как попытки ряда ключевых партийных фигур выступить с альтернативной позицией, могут привести к расколу.

Прогноз: Партия может получить от 10 до 25 мандатов в зависимости от своей работы. В худшем случае они могут получить менее 10 мандатов.

II. Блок «Альтернатива»

Сильные стороны:

Раскрученные лидеры : Александр Стояногло, благодаря участию в президентской гонке, стал узнаваемым лидером. Мэр Кишинёва Ион Чебан также имеет значительный административный ресурс.

: Александр Стояногло, благодаря участию в президентской гонке, стал узнаваемым лидером. Мэр Кишинёва Ион Чебан также имеет значительный административный ресурс. Поддержка в СМИ : Блок получает поддержку со стороны ряда крупных СМИ.

: Блок получает поддержку со стороны ряда крупных СМИ. Интеллектуальные лидерства: Ткачук и Чебан обладают стратегическим мышлением и способны проводить грамотную политическую игру.

Слабые стороны:

Отсутствие парламентского представительства : На данный момент у блока нет представительства в парламенте.

: На данный момент у блока нет представительства в парламенте. Отталкивающие факторы : Евроинтеграция и поддержка румынского языка стали причиной отчуждения части избирателей.

: Евроинтеграция и поддержка румынского языка стали причиной отчуждения части избирателей. Идеологическая неопределённость : Блок не имеет чёткой идеологии, что затрудняет определение его политической позиции.

: Блок не имеет чёткой идеологии, что затрудняет определение его политической позиции. Негативный имидж: Все четыре лидера блока – экс-кандидат в президенты Александр Стояногло, мэр Кишинёва Ион Чебан, бывший идеолог президента Воронина Марк Ткачук и экс-премьер-министр Ион Кику как кандидаты, несут негативный имидж из-за своих прежних политических действий.

Прогноз: Блок может получить поддержку, но в худшем случае есть риск, что они не пройдут в парламент.

III. Блок «Победа» (команда Илана Шора)

Сильные стороны:

Финансовая поддержка : Илан Шор обладает значительным финансовым ресурсом.

: Илан Шор обладает значительным финансовым ресурсом. Поддержка из Москвы : Приверженность России даёт блоку дополнительную политическую поддержку.

: Приверженность России даёт блоку дополнительную политическую поддержку. Мобилизационные возможности: Сеть сторонников, а также медиаресурсы (YouTube, Телеграм) обеспечивают широкую поддержку на местах.

Слабые стороны:

Токсичность Илана Шора : Личность Шора, осуждённого и находящегося в бегах, значительно снижает доверие к блоку.

: Личность Шора, осуждённого и находящегося в бегах, значительно снижает доверие к блоку. Отсутствие легитимности: Блок не имеет права участвовать в выборах, что практически исключает его участие в политическом процессе.

Прогноз: «Сетка» может помочь сторонникам Шора попасть в парламент, но сам блок, скорее всего, исчезнет как политический фактор.

IV. Ренато Усатый и его проект «Наша партия»

Сильные стороны:

Опыт : Усатый, опытный политик и бизнесмен, имеет хороший опыт управления и переизбрания на посту мэра города.

: Усатый, опытный политик и бизнесмен, имеет хороший опыт управления и переизбрания на посту мэра города. Командные и коммуникационные возможности: Усатый активно восстанавливает свою сеть и имеет поддержку в ряде регионов.

Слабые стороны:

Конфликтность и идеологическая размытость : Усатый часто оказывается в центре скандалов, а его политическая линия не имеет чёткой идеологии.

: Усатый часто оказывается в центре скандалов, а его политическая линия не имеет чёткой идеологии. Неудачи в парламентских выборах: Несмотря на свою популярность, партия Усатого так и не смогла попасть в парламент.

Прогноз: В лучшем случае его партия едва ли попадёт в парламент, в худшем случае снова не преодолеет избирательный барьер.

V. Партия коммунистов (ПКРМ) и «Будущее Молдовы»

Сильные стороны:

Успешное руководство в нулевые годы : Партия и её лидеры, такие как Владимир Воронин, оставили заметный след в истории страны.

: Партия и её лидеры, такие как Владимир Воронин, оставили заметный след в истории страны. Идеологическая чёткость: Коммунисты всегда выступали за суверенитет Молдовы и против евроинтеграции.

Слабые стороны:

Возраст лидеров : Воронин и Тарлев стареют, что может снизить их привлекательность для молодых избирателей.

: Воронин и Тарлев стареют, что может снизить их привлекательность для молодых избирателей. Тенденция к расколу: Разделение на различные политические силы, возможно, ослабит их позиции.

Прогноз: Если они пойдут единым списком, есть шанс на преодоление барьера, в худшем случае — они могут не пройти в парламент.

VI. Ирина Влах и её проект «Сердце Молдовы»

Сильные стороны:

Опыт и команда : Ирина Влах имеет опыт работы башканом Гагаузии и дважды была переизбрана на этот пост.

: Ирина Влах имеет опыт работы башканом Гагаузии и дважды была переизбрана на этот пост. Популярность в ряде регионов: Влах пользуется поддержкой в южных и северных районах Молдовы.

Слабые стороны:

Коррупционные скандалы : Влах сталкивалась с обвинениями в коррупции, что может повлиять на её репутацию.

: Влах сталкивалась с обвинениями в коррупции, что может повлиять на её репутацию. Приспособленчество: Ее противоречивые заявления по евроинтеграции делают её политику непрозрачной.

Прогноз: В лучшем случае, Влах может попасть в парламент, но в худшем — её поддержка не будет достаточной для прохождения.

VII. Виктория Фуртунэ – «Великая Молдова»

Сильные стороны:

Новый политический лидер : Молодая и привлекательная кандидатка, честная экс-прокурорша, уже набравшая 4,45% на президентских выборах.

: Молодая и привлекательная кандидатка, честная экс-прокурорша, уже набравшая 4,45% на президентских выборах. Идеология: Поддержка молдовенизма и традиционных ценностей может привлечь часть электората.

Слабые стороны:

Отсутствие структуры : У неё нет крепкой организационной структуры.

: У неё нет крепкой организационной структуры. Тень Шора: Возможное влияние Шора на её кампанию может сыграть против неё.

Прогноз: Шансы на успешное прохождение в парламент маловероятны.

В целом Ирине Влах и Виктории Фуртунэ лучше объединить усилия с Партией коммунистов и Василием Тарлевым.

VIII. ЛДПМ – Влад Филат

Сильные стороны:

Опыт и авторитет : Филат является экс-премьером и пользуется определённым уважением.

: Филат является экс-премьером и пользуется определённым уважением. Креативная команда: Партия имеет опытных политиков и финансирование.

Слабые стороны:

Коррупционные обвинения: Филат осуждён за коррупцию, что существенно снижает его популярность.

Прогноз: Шансы на успех практически нулевые.

IX. «Альянс за объединение румын»: унионисты

Сильные стороны:

Чёткая идеология: Приверженность идее объединения с Румынией.

Слабые стороны:

Непопулярность идеи : Эта идея не имеет широкой поддержки в обществе.

: Эта идея не имеет широкой поддержки в обществе. Разделённость среди унионистов: Отсутствие единства в этом лагере (среди них есть как еврооптимисты, так и евроскептики) снижает шансы на успех.

Прогноз: Шансы на успех возможны, если ЛДПМ создаст коалицию с унионистами.

Выводы:

1.Важно поддерживать партии с чёткой идеологией и наибольшими шансами на прохождение в парламент.

2.Не стоит ограничиваться поддержкой одной партии — необходимо учитывать широкий спектр политических сил.

3.Избегать поддержки партий с расплывчатой идеологией, которые могут не получить достаточной поддержки.