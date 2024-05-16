Молдавская оппозиция ставит на место румынского премьера

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Молдавская оппозиционная Партия социалистов сделала резкое заявление в связи с очередным высказыванием премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, обвинив его в оскорблении национальных чувств молдавского народа.

Накануне глава правительства Румынии вновь повторил своё заявление, что молдаван и молдавского языка не существует. «Румыния будет оказывать поддержку Молдавии на ее интеграционном пути, потому что там все являются румынами и никем другим. Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны», – сказал Чолаку в среду в ходе теледебатов на канале Digi24.

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При этом социалисты заявили, что у них гораздо больше вопросов к руководству страны, которое оставляет эти заявления без должной реакции, а также к политическим партнёрам Марчела Чолаку в Молдове.

«Нас возмущает упорное нежелание министра иностранных дел и европейской интерграции Михая Попшоя явиться в парламент и объясниться относительно состояния молдо-румынских отношений в свете неоднократных оскорбительных высказываний премьер-министра Румынии в адрес молдавского народа. У нас возникают вопросы и к тем молдавским политформированиям, которые считают себя партнёрами Марчела Чолаку и возглавляемой им Социал-демократической партии Румынии. Отсутствие их реакции на заявления румынского политика заставляет думать, что они разделяют его высказывания», – говорится в заявлении ПСРМ.

Социалисты намекают на своего бывшего однопартийца, мэра Кишинёва Иона Чебана, который находится с Чолаку и его Социал-демократической партией Румынии в крепких связях, считает свой язык румынским и боится праздновать День Победы 9 Мая.

«Считаем своим долгом напомнить господину Чолаку, что Молдова существовала за 400 лет до создания Румынии, а упоминания о самобытном молдавском языке известны как минимум с XVII века. Молдавский народ не отказывался и не откажется от своей национальной идентичности и своего языка, как бы этого ни хотелось руководителям некоторых соседних государств», – говорится в заявлении ПСРМ.