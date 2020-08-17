Молдавская оппозиция угрожает Додону белорусским сценарием

17.08.2020, Тирасполь, София Русо

Молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS), возглавляемая Майей Санду, провела в воскресенье в Кишиневе акцию протеста против действующей власти. Участники митинга заявили, что власть не решает проблемы фермеров, терпящих убытки из-за засухи, провалила борьбу с распространением коронавируса, игнорирует проблемы людей, погрязла в коррупции, вранье и некомпетентности. Митингующие также провели параллели с событиями в Белоруссии и призвали 1 ноября на президентских выборах голосовать против Игоря Додона.

Ситуацию ПолитНавигатору прокомментировал эксперт-международник, бывший министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак.

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ПолитНавигатор: Майя Санду и ее сторонники заявили, что нынешняя власть плохо справляется с кризисом в сельском хозяйстве, с эпидемиологической ситуацией и экономическим кризисом, выступили против воровства, бедности – словом, за все хорошее и против всего плохого. У Санду и возглавляемой ею партии есть рецепты борьбы с названными проблемами?

Владимир Ястребчак: Возможно, тем более что в ходе состоявшегося 16 августа митинга протеста многие выступающие, включая Майю Санду, говорили о наличии некоего «пакета законопроектов», который с мая находится на рассмотрении парламента и предполагает наличие конкретных мер для борьбы с кризисными явлениями. Насколько реалистичны эти предложения, судить сложно. Скорее всего, они носят в большей степени популистский характер и предполагают предоставление населению (различным социальным группам) дополнительных средств, субсидий и т.п. Однако меры такого рода не решают системных экономических, социальных и иных проблем; они носят в значительной степени разовый характер.

Впрочем, главным рецептом борьбы с любыми проблемами у партии PAS является борьба с действующим президентом РМ Игорем Додоном. Несмотря на прозвучавшие заявления о том, что нет «волшебных средств» борьбы с кризисом, которые могли бы изменить ситуацию за одну ночь, похоже, такое средство все же есть – это отставка Игоря Додона и нынешнего правительства. Это, по-видимому, и будет тем «чудом», в котором нуждается Молдова для преодоления всех кризисов одновременно.

ПолитНавигатор: Партия «Действие и солидарность», выдвинувшая недавно кандидатуру Майи Санду на пост президента, похоже, уже погрузилась в предстоящие выборы?

Владимир Ястребчак: Безусловно. Прошедшая акция – наглядное тому подтверждение. Лейтмотивом этой кампании станет, скорее всего, острая критика действующей власти и персонально Игоря Додона. «Позитивной» составляющей кампании станет, скорее всего, тезис о том, что «хороших людей больше, чем плохих», призыв ко всем «хорошим» объединиться против «плохих», а призом станет обещанный «достаток».

Спикеры PAS пытаются даже обратиться к русскоязычному электорату, стремясь выступлениями на русском языке подчеркнуть свое стремление к единству. Впрочем, это не мешает другим спикерам, выступающим на государственном языке, использовать русские слова для негативных характеристик того или иного деятеля или группы деятелей (достаточно вспомнить, как выступавшие на митинге 16 августа использовали термины «отдыхающий» и «чиновники» на русском языке для обозначения своего негативного отношения). Такой прием часто используется и на Украине. Думается, по мере приближения активной фазы кампании речи спикеров будут «чище», хотя вряд ли удастся до конца избавиться от плохо скрываемого негатива в отношении «пророссийских». В любом случае кампания стартовала.

ПолитНавигатор: В начале пандемии Майя Санду настойчиво призвала возвращаться домой молдавских гастарбайтеров (сейчас в страну прибывает ежедневно 5-7 тысяч человек ежедневно), а теперь она жалуется, что коронавирус не кончается. Где логика? И как вписывается организация митинга протеста в неблагоприятную эпидситуацию?

Владимир Ястребчак: Начнем с последнего вопроса. В сложной эпидситуации любые массовые мероприятия вряд ли способствуют безопасности населения, даже если на площади наносится разметка для участников акции, а сами участники, как предполагается, будут носить маски. Но маски в таких случаях нередко защищают только подбородок, а социальная дистанция заканчивается, когда популярный политик допускает фотографирование с собой – отказать в этом нельзя по определению. Так что остается оставить такие мероприятия на совести их организаторов. Не зря Майя Санду практически в самом начале своего выступления поблагодарила врачей, которые борются против COVID.

Призыв возвращаться в принципе логичен – если выбирать между нелегальным пребыванием за границей, чреватым депортацией, и (или) отсутствием работы и возвращением (пусть и вынужденным) молдавских мигрантов на родину, то выбор понятен. Другое дело, что сторонники Майи Санду требуют максимальной либерализации режима въезда Молдову, снятия обязательного карантина и т.п., а это вряд ли вписывается в логику борьбы с коронавирусом. Но вполне вписывается в политическую логику: недовольные граждане, потерявшие работу за рубежом и не имеющие возможности найти работу дома, проведшие две недели на карантине и не видящие дальнейших перспектив – это точно не электорат нынешней власти, а скорее всего, оппозиции. Кто именно и насколько оперативно охватит вниманием эту часть населения – отдельный вопрос.

ПолитНавигатор: В Кишиневе также проходит протест аграриев из разных районов страны. Фермеры недовольны бездействием властей во время кризиса в сельском хозяйстве. На акцию протеста приехали представители партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Президент Игорь Додон считает, что правая оппозиция организует протесты, в том числе с участием фермеров, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами. Это так?

Владимир Ястребчак: Оппозиция, скорее, старается максимально эффективно использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Оппозиционные политики пока не готовы предложить «позитивную» повестку, но зато критика нынешней власти с каждым днем становится все жестче. Протест фермеров – дополнительная возможность заявить о неэффективности власти, постараться создать в стране ситуацию постоянного давления на власть, возможно – и дестабилизировать ситуацию, чтобы усилить недовольство населения действиями правительства и т.п. Если же между фермерами и правительством будет достигнут компромисс (а он, скорее всего, будет достигнут), то и это оппозиция поставит себе в заслугу – дескать, все получилось благодаря нашему давлению на «режим Додона».

Конечно, квалификация большинства оппозиционных деятелей в вопросах сельского хозяйства вызывает большие сомнения, но это признак современности: теперь политологом быть давно неинтересно, вирусология постепенно тоже выходит из моды, а вот побыть «чуть-чуть» фермером, который «кормит всю страну» – это сейчас «в тренде».

ПолитНавигатор: Накануне митинга партии «Действие и солидарность» президент Додон сделал несколько сочных заявлений относительно ее лидера. Он вспомнил о ее учебе в Гарварде, а также о том, что она не создала семьи, не имеет детей. Такие пассажи допустимы, они не являются ударами ниже пояса? Можно ли говорить, что президентские выборы в РМ будут борьбой без правил?

Владимир Ястребчак: Не хотелось бы давать советы в таком сложном процессе, как внутриполитическая жизнь в Молдове. Действительно, можно предположить, что правила вряд ли будут соблюдаться. Возможно, Игорь Додон действует «на опережение» или отвечает на уже прозвучавшие персональные выпады, но его демонстративная «брутальность» может произвести вовсе не тот эффект, на который он рассчитывает. К примеру, упоминания о Гарварде в условиях Молдовы вряд ли будут восприниматься аналогично тезисам о «гарвардских мальчиках» и «соросятах», которые часто звучат, к примеру, на Украине. Гарвард в Молдове вряд ли можно считать синонимом чего-то ругательного или свидетельством отрыва от реальности. А «семейные» тезисы точно не нуждаются в комментариях.

ПолитНавигатор: Экс-премьер, экс-заключенный Влад Филат на съезде ЛДПМ вновь избран председателем этой партии. Это еще один кандидат в президенты?

Владимир Ястребчак: Разве что технический, главной задачей которого станет или критика кого-либо из основных кандидатов (тем более что он может многое сказать о своих бывших коллегах из правительства), или попытка отобрать голоса у кого-либо из таких кандидатов. Эти задачи, скорее, взаимно дополняют друг друга. В будущем ключевой задачей Филата все же будут не президентские выборы, а консолидация партии, попытка подготовить ее к вполне вероятным досрочным парламентским выборам.

ПолитНавигатор: Белорусские события как-то могут повлиять на выборы президента Молдовы? Игорю Додону многозначительно напоминают, что «способность вовремя сойти с политической сцены – важное качество любого политика» и что отказ от участия в выборах действующего президента РМ «помог бы сохранить гражданский мир в стране». Возможен ли осенний майдан в Молдове?

Владимир Ястребчак: Думаю, что господину Додону даже не напоминают, а вполне прозрачно намекают на белорусский сценарий, особенно когда высокопоставленные представители PAS выступают с ленточками цветов белорусского протеста вокруг кисти. Оппозиция в Молдове действует по известному сценарию: мы можем только победить, а любой другой результат будет означать, что выборы сфальсифицированы, а значит, нужно выводить людей на улицы и «отстаивать выбор народа». Будет ли «майдан» – сложно сказать, а вот «осенний марафон» точно будет. И протесты вполне могут стать его завершением. Вернее, не завершением, а началом нового этапа в молдавском политическом многоборье.