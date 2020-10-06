Для свержения Додона уже готов повод: Новый майдан ждём в Кишинёве

06.10.2020, Кишинёв, Алексей Тимчук

Европейские и американские дипломаты и эксперты уже называют условия для непризнания грядущих президентских выборов в Молдове. Понятно, что за этим стоят опасения (реальные!) прозападных сил проиграть.

Ну, а формально – прозападные молдавские политики уже назначили «крайних» за «неправомочность» выборов. Таковыми стали молдавские гастарбайтеры в России и жители Приднестровья. Именно против них может вспыхнуть «молдавскиий майдан».

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«Море молдаван» уже не волнуется

Одна из главных претензий – «слишком большое» число избирательных участков на территории Российской Федерации. На президентских выборах их будет 17.

Письмо против «российских участков» подписали два основных игрока «проевропейского поля» Майя Санду и Андрей Нэстасе, два кандидата-радикала (сторонники ликвидации Молдовы и включения её в соседнюю Румынию) Дорин Киртоакэ и Октавиан Цыку, а также – вовсе уж непонятно зачем – бельцкий градоначальник Ренато Усатый, сам вроде бы ориентирующийся на русскоязычных избирателей.

Критики их претензии не выдерживают. Семнадцать – это только звучит как много. Большинство участков расположены в городах вроде Красноярска или Нижневартовска, где голосует, скажем так, очень малое число избирателей. Просто, обеспечение права людей на голос – не заставлять же их ехать в Москву, или возвращаться на день в Молдову.

Вот Москва – другое дело. Число молдавских граждан, находящихся там в тот или иной момент, едва ли поддаётся подсчёту. Есть подозрение, что, если бы молдаване не были столь близки со славянами внешне и поголовно не говорили свободно на русском языке, то знаменитый скетчком «Наша Раша» высмеивал бы молдавских, а вовсе не таджикских гастарбайтеров.

Итак, именно в Москве могут пройти те самые махинации, которых боятся прозападные политики Молдовы? Что ж, давайте разбираться.

На парламентских выборах 2014 года в Москве было открыто всего два избирательных участка по три тысячи бюллетеней каждый. Это привело к очередям, проголосовать смогли не все. Ни у кого не вызывало сомнений желание тогдашней «проевропейской» коалиции лишить права голоса тех, кто их бы не поддержал.

Впрочем, и те 5-6 тысяч, что всё-таки приняли участие в голосовании, сыграли малую роль в итоговом результате – изрядная их часть проголосовала за явно непроходных кандидатов, многие просто использовали бюллетени. То было даже не столько участие в выборах, сколько выражение протеста.

В прошлом году в Москве было открыто уже три участка по пять тысяч бюллетеней. Однако, эта «квота» не была реализована! Всего в Москве проголосовали 3222 избирателя. В целом по России – 4528.

Много это или мало? Скажем так, в Молдове многие достаточно крупные сёла дают на выборах больше голосов.

Нет, молдаван в Москве полно. Но молдавская диаспора России ещё раз продемонстрировала своё недоверие официальному Кишинёву.

Большие цифры по молдавским меркам

Ещё «правые» подняли хай по поводу «слишком большого» количества участков для граждан Молдовы, проживающих на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Казалось бы, есть из-за чего напрягаться – их будет открыто целых 42…

Но на минувших парламентских выборах таких участков было 47! То есть, сейчас их число даже уменьшилось!

Что же такого случилось с молдавскими правыми? Они массово ослепли тогда, в 2019 году, а теперь вдруг резко прозрели?

Всё проще гораздо. Подавляющее большинство участков вовсе не «участки для Приднестровья», а обычные участки для молдавских избирателей, на которых приднестровцы имеют право проголосовать через дополнительный список. Они расположены в Кишинёве, Бельцах, некоторых крупных райцентрах, а также в ряде сёл с правого берега Днестра.

Т.е. просто обеспечивают право на голос обучающихся на правом берегу приднестровских студентов, а также тех приднестровцев, которые на выходные решили навестить родственников. Голосуют на каждом из них единицы, в лучшем случае – десятки избирателей, и картину они реально не меняют.

«Отдельно для Приднестровья» кишинёвский Центризбирком традиционно открывает всего лишь три участка. Два из них у села Варница (здесь голосуют жители Приднестровья и Тирасполя), ещё один в городке Резина (для жителей северного Приднестровья). И вот на этих участках приднестровские избиратели действительно активны – обычно голосует чуть больше 14 тысяч избирателей, на которых выделяется 15 тысяч бюллетеней.

Что ж, побольше, чем в Москве. Это уже количество, сопоставимое не с крупным селом, а со средним районным центром.

Чья бы корова мычала

Вот где действительно можно ожидать махинаций и подтасовок – так это в участках, открытых для молдавской диаспоры в Европе. Одна только Италия (точнее, её север) даёт «правым» на каждой кампании по несколько десятков тысяч голосов!

Прецеденты тоже бывали разные. Например, на одной из кампаний из Италии в молдавский ЦИК поступили… простые листы бумаги вместо бюллетеней. Ну, дескать не хватило. Вот бы когда кричать о махинациях!

Почему в Европе молдавская диаспора организованнее, чем в России? Поскольку организация происходит «сверху», а не снизу. «Правые» партии давно освоили все рычаги давления на «своего» избирателя.

Ведь в той же Италии трудятся не квалифицированные специалисты, или просто опытные «работяги» (инженеры и строители трудятся как раз в Москве), а сезонные работники, вынужденные за неимением лучшего соглашаться на самый низкокотируемый труд – ухаживать за больными пенсионерами, убирать приусадебные участки и т.л.

Таких несложно запугать: «Не проголосуете за кого надо – мигом потеряете возможность ездить в Европу и хоть что-то зарабатывать».

И, хоть ни разу за все годы ни один пророссийский политик Молдовы не высказался против поездок молдаван в Европу, страшилка работает. Затурканными людьми управлять легче.

Вот так примерно система и работает. Исключительно на страхе. Просто запугать теперь решили уже всех и сразу. Плохой Россией, плохим Приднестровьем… лишь бы повод был.