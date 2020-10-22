Молдавская продукция никому на Западе не нужна – Путин

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что молдавский народ на выборах оценит усилия президента республики Игоря Додона по выстраиванию отношений с Россией.

Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании «Валдайского клуба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень рассчитываем, что и на ближайших выборах в Молдавии молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией», – сказал Путин.

По его словам, в России внимательно следят за происходящим в Молдове.

«Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино? Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока, во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке, это производство не востребовано», – отметил Путин.