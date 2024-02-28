Молдавская пропагандистка разрешила Приднестровью «объединиться с Украиной»

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 18:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 223
 
Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Приднестровская Молдавская Республика может объединиться только с Молдавией или, в крайнем случае, с Украиной, – но не с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила молдавская пропагандистка Алина Раду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровская Молдавская Республика может объединиться только с Молдавией или, в крайнем случае, с Украиной,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Свои слова Раду аргументировала тем, что у Приднестровья нет прямой границы с Россией.

«Приднестровский регион не имеет никаких прямых путей в Россию. Если они хотят куда-то с кем-то объединиться, они могут объединиться только с Молдовой, частью которой они являются легитимно. Или, может быть, они хотят с Украиной, потому что у них есть граница с Украиной. Больше границ у них нет ни с какой страной мира – ни с Африкой, ни с Азией, ни с Россией, конечно», – трепалась Раду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть