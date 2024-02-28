Молдавская пропагандистка разрешила Приднестровью «объединиться с Украиной»

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Приднестровская Молдавская Республика может объединиться только с Молдавией или, в крайнем случае, с Украиной, – но не с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила молдавская пропагандистка Алина Раду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свои слова Раду аргументировала тем, что у Приднестровья нет прямой границы с Россией.

«Приднестровский регион не имеет никаких прямых путей в Россию. Если они хотят куда-то с кем-то объединиться, они могут объединиться только с Молдовой, частью которой они являются легитимно. Или, может быть, они хотят с Украиной, потому что у них есть граница с Украиной. Больше границ у них нет ни с какой страной мира – ни с Африкой, ни с Азией, ни с Россией, конечно», – трепалась Раду.