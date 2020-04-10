10.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Запад, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
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Молдавская реинтеграторша выступила против карантина в Приднестровье




Молдавский вице-премьер, ответственная за «реинтеграцию» Приднестровья, Кристина Лесник решила нажаловаться международным гарантам урегулирования конфликта на Днестре на непризнанную республику за то, что та ввела на своей территории карантин.

Об этом сообщает NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лесник потребовала в срочном порядке провести переговоры в формате «5+2» «из-за изоляции и нежелания приднестровских властей участвовать в борьбе с распространением коронавируса».

«Хочу сообщить вам, что после многочисленных усилий, которые предприняло Бюро по реинтеграции, я лично и Кишинев, для преодоления чрезвычайной ситуации, вызванной распространением коронавируса, отсутствием реальной информации о ситуации в Приднестровье, а также препятствованием мерам по спасению жизни и здоровья людей, мы пришли к решению, что единственным выходом сейчас является начало переговоров в формате «5+2», — заявила Лесник.

Ранее Лесник выступала против создания в Приднестровье собственной лаборатории по обработке тестов на коронавирус. Чиновница полагает, что это помешает «сблизить берега Днестра».

На сегодняшний день в лаборатории Кишинева обработано около 300 анализов из Приднестровья, однако ее мощности не хватает. Как признал молдавский премьер-министр Ион Кику, кишиневская лаборатория может обработать только 2000 тестов, а их в стране 15 тыс. Поэтому ПМР завершает создание собственной лаборатории.

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