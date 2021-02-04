Молдавская соросятня спровоцировала русофобский скандал

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Председатель молдавского Центра журналистских расследований и грантополучатель Фонда Сороса Корнелия Козонак заявила, что «русские солдаты» расстреливали молдаван за незнание русского языка.

Об этом она написала в своем «фейсбуке», отреагировав таким образом на митинги и пикеты за возвращение официального статуса русскому языку, прокатившиеся по всей Молдове. Напомним, молдавский конституционный суд отменил особый статус две недели назад.

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«Последнее время обсуждается русский язык, какой у него статус. Вспомнилась трагическая история, которую знаю с детства. В годы после войны в соседнем селе Пепени на ярмарке молодую женщину с ребенком на руках расстрелял русский солдат, потому что она не отвечала на его просьбы. Женщина не говорила по-русски и не понимала, что у нее просят. Женщина была застрелена, а маленькая девочка на руках выжила. Она была учительницей в моей родной деревне», – написала Козонак.

Этот пост вызвал возмущение даже у ее подписчиков, судя по фамилиям, людей самых разных национальностей.

«Отписываюсь от Вас. Вы разжигаете межнациональную рознь. Зачем? За это есть статья в уголовном кодексе. Вы же журналист. Зачем Вам это все? Относилась к Вам с уважением. Теперь даже не знаю, что думать», – написала Инна Тихонова.

«Это бред! Русский солдат никогда это не делал, даже в фашистской германии спасали невинных людей, а ты о женщине пишешь, ложь и клевета , позор таким перекрасившимся тварям под власть подстилающимся», – возмущается Мари Попаз.

«Мой прадед прошёл всю войну коренной молдаванин, сын его погиб при взятии Берлина в 17 лет! Вот они рассказывали другое! Моя прабабушка также: вот когда заходили в село нацисты был полный треш!», – пишет Олеся Гаймер.

«Противно читать эту «бабу» вообще не понимаю как я попала на этот пост. Мне мой дедушка ( молдаванин, родился и вырос в селе Бачой) рассказывал, как румынские солдаты издевались над нашими гражданами, как глумились над женщинами и били их на глазах у их мужей. Он всегда говорил что румыны были страшнее немцев. Мой дедушка остался инвалидом после войны. И вот сейчас читая эту бабу … кроме злости и ненависти не испытываешь ничего», – поддерживает Надя Булига.

Козонак не остановилась и в новом посте назвала всех своих критиков «шакалами» и «манкуртами», вызвав резкую реакцию уже в профессиональном сообществе.

«Тебе не нравится, что в Молдове говорят по-русски? Учи историю – в Молдове по-русски, на средневековом варианте этого языка, говорили с самого основания этого государства в XIV веке. Равно как и на молдавском, конечно же, тоже говорили. Или на влашском», – написал журналист «Блокнот Молдова» Николай Костыркин.

«Русофонов нужно депортировать из Молдовы». Так, кажется, пишут последователи демократической журналистки Корнелии Козонак. Ну что ж, допустим, так и случилось. Все «нечистые» уехали. Уехали практичные и работящие украинцы. Уехали темпераментные и дружелюбные гагаузы. Уехали головастые и ироничные евреи. Уехали смекалистые и великодушные русские.

Уехали аккуратные немцы. Уехали добрые и спокойные белорусы. Уехали веселые болгары. Уехали свободолюбивые цыгане (они же ромы). Уехали щедрые и гостеприимные армяне. В общем, уехали все, кто мешает построению счастливого мононационального общества. Уехали врачи, инженеры, учителя, программисты, дизайнеры, строители, продавцы, парикмахеры, агрономы, садоводы, бухгалтеры, поэты, летчики, рестораторы, художники, кондитеры, технологи, сантехники, электрики и даже топ-модели… Ребят, а с кем вы, собственно, останетесь?» – написала в своем «фейсбуке» журналист Светлана Деревщикова.