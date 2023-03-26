Молдавская теле-грантососка: 50% населения ничего даже слышать не хотят о НАТО

Фактически половина населения Молдовы до сих пор высказывается решительно против прозападного курса бывшей советской республики.

Об этом на собранной беглыми либералами «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявила Дарья Гвинджия – директор департамента русскоязычных новостей, Национальная телерадиокомпания Молдова-1, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Страшилки, которые используют кремлёвские политтехнологи – коллективный Запад, это не работает в случае с Молдовой, но очень хорошо работает страшилка – НАТО. «НАТО нам не надо» – можно услышать на протестах в том числе. Почему не надо, конечно, никто не объясняет, просто не надо. Но об этом говорят и соцопросы.

Не хотят не то чтобы вступления, а вообще слышать о НАТО, 44 или 50% респондентов, и только 8% не считают, что это что-то страшное и ужасное. Это огромный разрыв.

И ещё. Молдова вместе с Украиной год как в статусе кандидата на вступление в ЕС. С одной стороны, жители Молдовы, это, как правило, жители столицы, воодушевились и воспринимают это более чем хорошо. Другие считают, что ничего не получится, и этим тоже кремлёвские пропагандисты пользуются, и пользуются успешно.

48% респондентов считают, что путь Молдовы лежит в ЕС, и 34% – это много – ратуют за более близкие отношения с Россией, несмотря на кандидатский статус», – сообщила сотрудник ТРК.