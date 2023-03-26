Молдавская теле-грантососка: 50% населения ничего даже слышать не хотят о НАТО
Фактически половина населения Молдовы до сих пор высказывается решительно против прозападного курса бывшей советской республики.
Об этом на собранной беглыми либералами «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявила Дарья Гвинджия – директор департамента русскоязычных новостей, Национальная телерадиокомпания Молдова-1, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Страшилки, которые используют кремлёвские политтехнологи – коллективный Запад, это не работает в случае с Молдовой, но очень хорошо работает страшилка – НАТО. «НАТО нам не надо» – можно услышать на протестах в том числе. Почему не надо, конечно, никто не объясняет, просто не надо. Но об этом говорят и соцопросы.
Не хотят не то чтобы вступления, а вообще слышать о НАТО, 44 или 50% респондентов, и только 8% не считают, что это что-то страшное и ужасное. Это огромный разрыв.
И ещё. Молдова вместе с Украиной год как в статусе кандидата на вступление в ЕС. С одной стороны, жители Молдовы, это, как правило, жители столицы, воодушевились и воспринимают это более чем хорошо. Другие считают, что ничего не получится, и этим тоже кремлёвские пропагандисты пользуются, и пользуются успешно.
48% респондентов считают, что путь Молдовы лежит в ЕС, и 34% – это много – ратуют за более близкие отношения с Россией, несмотря на кандидатский статус», – сообщила сотрудник ТРК.
При этом она утверждает, что противниками ЕС и НАТО, а также участниками антиправительственных демонстраций, в большинстве своём, являются жители сёл. Либералка назвала этих людей «жертвами кремлёвской пропаганды», однако, противореча себе же, рассказала, что в сёлах в основном информацию узнают из телевидения, где запрещена трансляция российских федеральных телеканалов.
«Если говорить о том, как пытаются манипулировать населением, кто и какими инструментами пользуется, это, конечно, прежде всего, телевидение. Потому что в сёлах интернета, как правило, нет, соответственно это каналы. На государственном уровне в Молдове российские федеральные каналы запрещены, но решено было, в том числе пророссийскими партиями, ситуацию раскачивать изнутри. Весь контент федеральных российских каналов упаковывался под видом местного какого-то контента медийного и представлялся так. В результате вещание шести каналов было временно прекращено, но, несмотря на то, что они больше не вещают в сетке, они есть в «ютубе», – уже не знала на что списать «неправильные» настроения населения грантососка Гвинджия.
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