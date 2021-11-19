Молдавская власть отказалась праздновать освобождение от фашистов

Депутаты молдавского парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов представили проект закона о внесении в список памятных дней и праздников дату 24 августа – как День освобождения Молдовы от фашистского ига.

Правительство не поддержало эту инициативу, отметив, что национальные праздники и предложения по укреплению исторической памяти должны поддерживать единство в обществе, а не разжигать напряженность в нем и давать почву для споров историков. В заключении правительства на законопроект отмечается, что «для взвешенного рассмотрения исторического значения даты 24 августа 1944 года необходимо учитывать не только бесспорные военные аспекты победы Красной армии и поражения немецко-румынских войск, о которых необходимо знать, но и ужасающие последствия восстановления тоталитарного сталинского режима для населения бывшей Молдавской ССР: депортации, голод, насильственная коллективизация, индустриализация по советскому типу, гонения на церковь, идеологическая цензура, насильственная мобилизация молодых людей на рабочие места».

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В правительстве также считают подходящей для Молдовы европейскую практику сохранения памяти о трагических событиях ХХ века – отмечать учрежденные Европарламентом Международный день героев борьбы против тоталитаризма (25 мая), День памяти жертв тоталитарных режимов (23 августа).

В молдавском парламенте, обсуждая инициативу, тоже выразили опасения по поводу возможных идеологических столкновений в обществе и напомнили, что в стране уже отмечаются даты, связанные с войной: 22 июня и 9 мая – День памяти жертв фашизма и День Победы.

Действительно ли предложенная Блоком коммунистов и социалистов инициатива способна была вызвать напряженность в обществе? Не перегнула ли палку проевропейская власть? А может быть, левые специально провоцируют оппонентов на подобные заявления? Эксперты комментируют ситуацию по просьбе ПолитНавигатора.

Андрей Сафонов, политолог:

– То, что власти Молдовы не считают День освобождения от фашистов праздником, – вполне логично. То, что в Молдове День освобождения 24 августа 1944 года (тогда в результате Ясско-Кишиневской операции от германо-румынских войск освободили Правобережье Днестра) отказались признать на официальном уровне праздником, является частью системного отношения правых властей Молдовы к СССР и России.

Логика заставляет сопоставить следующее.

1. Отказ от празднования Дня освобождения.

2. Прием американского оружия в Кишиневе недавно. А ведь впереди, по сообщениям открытых источников, новые поставки.

3. Фактический отказ от участия в Молдовы в ЕАЭС в качестве наблюдателя под наивным предлогом, будто прежняя власть чего-то с формальной точки зрения не сделала в процедурах оформления такого наблюдательства.

4. Усиление давления на Приднестровье по всем направлениям.

5. Новые заявления о необходимости, с точки зрения Кишинева, вывода российских войск с берегов Днестра.

6. Затягивание переговоров с Россией о поставках газа, что обернулось взлетом цен на голубое топливо со 148 до 450 долларов за тысячу кубов.

7. Благодарность США и ЕС за якобы «помощь» Молдове за преодоление газового кризиса, хотя те ничем не помогли. При этом никакой благодарности Москве не последовало.

8. Недавнее открытие памятника румынским воинам в Молдове, где говорилось об «освобождении» молдавской земли в 1941 году, когда Румыния захватила часть территории СССР, будучи союзницей фашистской Германии. Сама Президент РМ Майя Санду ранее заявляла, что проголосовала бы за объединение Молдовы с Румынией. К тому же и прозападные и прорумынские силы всегда расценивали как раз румынскую оккупацию 1918 года как якобы «воссоединение разделенного румынского народа», а подлинное освобождение в 1940 году – как «советскую оккупацию».

Кстати, освобождение Молдавии от ига османов в 1812 году для них тоже «оккупация». Или «аннексия». При таких подходах удивляться нечему. Все предельно логично.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

– Кажется, что, несмотря на все потрясения, которые пришлось пережить социалистам в 2020-2021 годах, они не хотят учиться на своих ошибках. Почему они раз за разом вносят исторически необоснованные и политически неграмотные предложения? После таких инициатив создается ощущение, что их авторы намеренно дискредитируют левый электорат. Что значит «фашистское иго»? Такое словосочетание уместно использовать на митинге или в публицистике, но не в официальном документе. Думаю, что традиционный русскоязычный электорат ПСРМ гораздо интеллигентней, чем об этом принято считать в этой партии, и он достоин более уважительного отношения.

В августе 1944 года Молдавия была освобождена от немецко-румынской фашистской оккупации – это определение давно утвердилось в научной литературе и в целом отражает характер режима, действовавшего на этих землях в 1941-1944 годах. Почему социалисты не применили этот термин?

Нет ничего удивительного в том, что правительство отвергло неряшливо подготовленную инициативу. В данном случае на память приходит попытка социалистов провести закон о статусе русского языка, предпринятая в ноябре 2020 года, сразу после поражения на президентских выборах Игоря Додона. И время было выбрано чрезвычайно неудачно, и по форме тот законопроект нисколько не способствовал утверждению позиций русского языка в Молдове. Вот и сейчас социалисты провоцируют власть на злобные выпады против советского прошлого Молдавии.

Правому правительству не удалось удержаться от эмоций и, воспользовавшись просторечным «фашистским игом» социалистов, они выдали известный набор западных либеральных инсинуаций, поставив в один ряд нацистские и коммунистические режимы. Что мы получили в сухом остатке? Еще больше деструктивной риторики со стороны властей. Видимо, этого социалисты и добивались.

Игорь Тулянцев, председатель общественного совета «За свободную Родину»:

– Обмен пикировками между властью и оппозицией в отношении Дня освобождения Молдавии, 24 августа, негативно сказывается на значимости этой даты в современном обществе. Социалисты, предлагая узаконить этот праздник, откровенно лукавят. Кто они вообще такие, чтобы рассуждать на эту тему? Обычные болтуны, которые за счет подвигов наших дедов хотят каким-то образом привлечь к себе внимание. Они могли сделать эту дату национальным праздником, находясь у власти. Почему они тогда молчали? Где они тогда были?

Может, им напомнить, как Координационный совет по телерадиовещанию под контролем социалистов Додона встал на сторону Плахотнюка и продолжил судиться с телеканалом РТР-Молдова? Суть претензии – трансляция 9 мая парада Победы на Красной площади. Поэтому пусть социалисты помалкивают. С ними или без них – люди будут праздновать и отмечать все памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

Что касается власти, то там все понятно. Они абсолютно линейные. Им почему-то кажется, что чем больше они будут открещиваться от советского прошлого, тем быстрее Молдова вступит в Евросоюз. Они не совсем понимают, что молдаване воевали против фашистов, встав в ряды Красной армии, по собственному желанию и по своей воле. Практически в каждой семье был человек, который защищал нашу Родину от нацизма. И заняв подобную позицию, власть просто себя хоронит.

Глупо в Молдове выступать против празднования 24 августа – Дня освобождения Молдовы. Этот день нужно вообще сделать Днем независимости Молдовы. Так как наша страна стала поистине независимой именно после этого дня, а не в период выхода из состава СССР. После избавления от фашистов сюда начали вливаться финансы из Москвы, строились предприятия, школы, больницы, инфраструктура и т.д.

Так что, если смотреть объективно, ни те, ни другие вообще не имеют права говорить на эту тему.